Cựu Bí thư Vĩnh Phúc và loạt cựu quan chức sắp hầu toà phúc thẩm vụ án Phúc Sơn

Theo kế hoạch, ngày 15/12, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo của các bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và các địa phương.

Trong đơn kháng cáo gửi tới tòa, hầu hết các bị cáo đều đề nghị tòa phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt, xin được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ hoặc chuyển sang hình phạt cảnh cáo.

Trong số đó, bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (cũ) kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt 14 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.

Bà Hoàng Thị Thuý Lan cùng nhiều cựu quan chức kháng cáo trong vụ án Phúc Sơn.

Bị cáo Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (Tập đoàn Phúc Sơn) cũng gửi đơn kháng cáo sau khi bị tuyên phạt tổng cộng 30 năm tù cho 3 tội danh: “Đưa hối lộ”, “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Tuy nhiên sau đó bị cáo này đã rút đơn kháng cáo.

Các bị cáo có đơn kháng cáo còn lại gồm: Lê Duy Thành, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ); Phạm Hoàng Anh, cựu Phó Bí thư tỉnh Vĩnh Phúc (cũ); Lê Viết Chữ, cựu Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi (cũ); Phạm Văn Vọng, cựu Bí thư tỉnh Vĩnh Phúc (cũ); Phùng Quang Hùng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ); Hà Hòa Bình, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) và nhiều cựu lãnh đạo từng giữ trọng trách tại các sở, ngành các tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) và Quảng Ngãi (cũ).

Theo bản án sơ thẩm, nhiều bị cáo là cựu lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND và sở ngành tại Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi đã nhận hối lộ hàng chục tỷ đồng từ Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện cho Tập đoàn Phúc Sơn và Công ty Thăng Long trúng thầu, được giao đất trái luật, điều chỉnh dự án không đúng quy định.

Bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan được xác định đã nhận gần 48 tỷ đồng, bị cáo Lê Duy Thành nhận gần 50 tỷ đồng. Hành vi của các bị cáo gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường đầu tư, trật tự quản lý kinh tế, gây bất bình trong dư luận.