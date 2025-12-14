Nguyên nhân vụ cháy công ty giày da ở Hải Phòng

(VTC News) -

Hiện trường vụ cháy tại xưởng may trên địa bàn xã Chấn Hưng, TP Hải Phòng. (Video: Minh Khang)

Trưa 14/12, thông tin với PV Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo UBND xã Chấn Hưng, TP Hải Phòng cho biết, lực lượng chức năng đã khống chế được vụ cháy tại Công ty TNHH Đầu tư Oanh Vân, xã Chấn Hưng.

Qua xác minh nhanh ban đầu, nguyên nhân sơ bộ được nhận định là do chập điện tại khu vực xưởng A, sau đó lan vào khu vực kho hàng và mở rộng ra khu vực xung quanh.

Đám cháy bắt nguồn tại xưởng A, sau đó lan sang khu bảo vệ, rồi bùng phát tại các xưởng và kho chứa hàng bên trong công ty.

Khoảng 7h40 ngày 14/12, Công an xã Chấn Hưng nhận được tin báo của người dân về vụ cháy xảy ra tại Công ty TNHH Đầu tư Oanh Vân, thôn Đồng Tiến, xã Chấn Hưng.

Ngay sau khi nhận tin, công an xã đã đã báo cáo cơ quan có thẩm quyền, đồng thời tổ chức lực lượng tiếp cận hiện trường, phối hợp hỗ trợ sơ tán người dân và chữa cháy.

Tổng diện tích nhà xưởng và kho bãi khoảng 12.000 m², gồm 4 xưởng sản xuất (A, B, C, xưởng thành phẩm) và hệ thống kho tổng chứa vật liệu. Đám cháy bắt nguồn tại khu vực xưởng A, sau đó lan sang khu bảo vệ, rồi bùng phát tại các xưởng và kho chứa hàng bên trong công ty.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, còn về tài sản đang được thống kê, xác định.

Công ty có 28 người nước ngoài tạm trú và làm việc, công an xã đã kiểm tra và xác định tất cả đều an toàn. Họ đã được di chuyển tới khu vực khác.

Người lao động trong nước có khoảng 1.000 người, do là ngày nghỉ nên không có công nhân làm việc trong dây chuyền sản xuất. Thời điểm xảy ra cháy có 5 - 6 công nhân cơ điện và 2 bảo vệ đang trực. Đến thời điểm hiện tại, tất cả đều an toàn.

Bước đầu xác định thiệt hại về tài sản gồm 4 nhà xưởng sản xuất và toàn bộ kho chứa hàng đã bị cháy hoàn toàn. Các thiệt hại cụ thể đang được doanh nghiệp phối hợp lực lượng chức năng thống kê.