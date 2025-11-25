Hai ngày xảy ra 2 vụ cháy lớn ở Hải Phòng

(VTC News) -

Video: Hiện trường vụ cháy kho nguyên liệu ở xã Trường Tân (Hải Phòng)

Sáng 25/11, tại khu vực tập kết mút xốp phế liệu ở cổng Công ty TNHH CCTY Việt Nam, đơn vị thi công chính là Công ty TNHH Xây dựng Hoa Việt (phường Đông Hải, Hải Phòng) xảy ra hỏa hoạn.

Theo Công an TP Hải Phòng, đám cháy được lực lượng Đội Phòng cháy chữa cháy chuyên ngành Khu công nghiệp Nam Đình Vũ kịp thời dập tắt.

Đám cháy bùng phát mạnh, cột khói đen bốc lên ngụt ngụt.

Khi nhận lệnh điều động từ Trung tâm 114 - Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 6 phân công 2 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường để xử lý vụ việc.

Qua kiểm tra, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 6 xác định khu vực xảy ra cháy không có nguy cơ cháy lan sang các khu vực lân cận, đảm bảo an toàn cho công trình và môi trường xung quanh.

Hiện trường vụ cháy kho phế liệu giày da ở xã Trường Tân.

Trước đó, khoảng 13h10 ngày 24/11, Trung tâm 114 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP Hải Phòng nhận tin báo và điều động lực lượng đến xử lý vụ cháy xảy ra tại Công ty TNHH 2 thành viên Khôi Nguyễn (xã Trường Tân, TP Hải Phòng).

Theo Công an TP Hải Phòng, cơ sở này mới tập kết phế liệu khoảng 10 ngày gần đây, chủ yếu tập kết phế liệu ngành giày da. Đám cháy xuất phát tại khu vực bãi phế liệu ngoài trời. Do đặc thù vật liệu dễ bén lửa, ngọn lửa bùng phát nhanh, tạo nhiều khói đen.

Ngay sau khi nhận tin, lực lượng chữa cháy đã huy động 4 xe chữa cháy cùng 30 cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 8 đến hiện trường triển khai phương án dập lửa.

Đến 15h30, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Nguyên nhân 2 vụ hỏa hoạn trên đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.