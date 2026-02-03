Truy tìm kẻ chặt phá hơn 1.200 gốc hoa ly, hoa hồng bán Tết của nông dân Hà Nội

(VTC News) -

Chiều 3/2, Công an xã Mê Linh (TP Hà Nội) cho biết đang phối hợp với các đơn vị chức năng xác minh, truy tìm người phá hoại vườn hoa Tết của người dân trên địa bàn.

Theo đơn trình báo của anh Trần Ngọc Hưởng (30 tuổi, trú tại xã Mê Linh), sáng 30/1, gia đình anh nhận được cuộc gọi của người thân báo tin khu vườn hơn 1.200 gốc hoa ly của gia đình có dấu hiệu hư hại. Khi đến nơi, anh Hưởng bàng hoàng chứng kiến nhiều luống hoa bị kẻ xấu chặt ngọn, cắt bông, thậm chí chặt nham nhở từng đoạn thân cây.

Các luống hoa ly tới độ thu hoạch bị kẻ xấu chặt nham nhở. (Ảnh: NVCC)

“Tôi gần như không đứng vững khi chứng kiến vườn hoa bị chặt ngọn, cắt bông, nhiều luống bị chặt từng đoạn. Đây là công sức của cả gia đình suốt nhiều tháng trời, đầu tư tiền bạc, chăm sóc từng ngày để kịp bán dịp Tết. Chỉ sau một đêm, mọi thứ đã bị tàn phá. Cả gia đình suy sụp vì công sức cả năm bị người ta phá hoại”, anh Hưởng chia sẻ.

Trước đó, anh Hưởng vẫn duy trì thói quen ra vườn chăm sóc, tưới tiêu vào khoảng 17h hàng ngày. Thời điểm trước khi bị kẻ xấu phá hoại, toàn bộ vườn hoa sinh trưởng tốt, bông nở đều, đủ điều kiện thu hoạch và xuất bán dịp Tết.

Theo anh Hưởng, nếu việc thu hoạch, buôn bán diễn ra thuận lợi, vườn hoa dự kiến mang về lãi suất khoảng 500 - 600 triệu đồng cho gia đình. Anh cũng khẳng định, nhiều năm làm ăn tại địa phương, gia đình không xảy ra mâu thuẫn hay xích mích với bất kỳ ai, nên đến nay vẫn chưa rõ động cơ của hành vi phá hoại.

Anh Hưởng cùng anh trai Trần Ngọc Xướng đầu tư hơn 400 triệu đồng để trồng và chăm sóc vườn hoa ly. Đây cũng là vụ hoa đẹp nhất trong vòng 4 năm qua.

Hoa ly được anh Hưởng bán theo từng chậu, mỗi chậu 5 bông. Tuy nhiên nhiều chậu đã bị kẻ xấu chặt mất 1-2 bông, không còn đủ tiêu chuẩn để xuất bán. Việc bị chặt phá khiến nhiều chậu hoa mất giá trị thương mại, buộc gia đình phải trả lại hơn 20 triệu đồng tiền cọc cho khách đặt trước.

“Những chậu hoa bị chặt dù chỉ vài bông cũng không thể giao cho khách, gia đình buộc phải tách ra, ghép lại các chậu với nhau, khiến quá trình chuẩn bị và giao hàng bị chậm trễ. Tôi phải chủ động gọi điện xin lỗi, mong khách hàng thông cảm”, anh Hưởng thở dài.

Cách đó khoảng 200m, vườn hoa hồng cổ thụ của gia đình cũng bị kẻ xấu phá hoại. Khoảng 10 gốc hồng bị chém sâu vào thân, làm giảm khả năng sống và không thể bán trong dịp Tết.

Thân cây hoa hồng cổ thụ bị kẻ xấu chém sâu, không thể bán trong dịp Tết. (Ảnh: NVCC)

Anh Hưởng cho biết vườn hồng được gia đình nuôi trồng gần 5 năm, chăm sóc cẩn thận và được dự đoán sẽ mang lại nguồn thu lớn cho gia đình trong dịp Tết Nguyên đán.

Từ khi vụ phá hoại xảy ra, gia đình anh phải canh gác vườn suốt ngày đêm, lo ngại tiếp tục bị tấn công, ảnh hưởng đến số hoa còn lại. Sự việc khiến gia đình mất ăn mất ngủ, ảnh hưởng tâm lý nặng nề những ngày giáp Tết.