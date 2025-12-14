Trực tiếp kết quả xổ số Kon Tum hôm nay 14/12/2025 - XSKT 14/12

XSKT 14/12. Kết quả xổ số Kon Tum hôm nay 14/12/2025 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSKT 14/12/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSKT 14/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Kon Tum hôm nay 14/12/2025 - Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 14/12/2025

Cơ cấu giải thưởng XSKT

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Kon Tum gồm các hạng giải sau:

- 01 giải đặc biệt: Trùng cả 6 số với kết quả quay số mở thưởng, giải thưởng có giá trị 2 tỷ đồng.

- 10 giải nhất: Trùng 5 số với kết quả quay số mở thưởng, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.

- 10 giải nhì: Trùng 5 số với kết quả quay số mở thưởng, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.

- 20 giải ba: Trùng 5 số với kết quả quay số mở thưởng, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.

- 70 giải tư: Trùng 5 số với kết quả quay số mở thưởng, mỗi giải trúng được 3 triệu đồng.

- 100 giải năm: Trùng 4 số với kết quả quay số mở thưởng, mỗi giải trúng được 1 triệu đồng.

- 300 giải sáu: Trùng 4 số với kết quả quay số mở thưởng, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng.

- 1.000 giải bảy: Trùng 3 số với kết quả quay số mở thưởng, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng.

- 10.000 giải tám: Trùng 2 số với kết quả quay số mở thưởng, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Chỉ sai 1 số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào (ngoại trừ hàng trăm nghìn) so với giải đặc biệt, mỗi giải 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- Thứ 2: Công ty Xổ số kiến thiết Huế, Phú Yên mở thưởng.

- Thứ 3: Công ty Xổ số kiến thiết Đắk Lắk, Quảng Nam mở thưởng.

- Thứ 4: Công ty Xổ số kiến thiết Đà Nẵng và Khánh Hòa mở thưởng.

- Thứ 5: Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định mở thưởng.

- Thứ 6: Công ty Xổ số kiến thiết Ninh Thuận và Gia Lai mở thưởng.

- Thứ 7: Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Ngãi, Đắk Nông, Đà Nẵng mở thưởng.

- Chủ nhật: Công ty Xổ số kiến thiết Kon Tum, Khánh Hòa, Huế mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Kon Tum hôm nay 14/12/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.