Trực tiếp kết quả xổ số Kon Tum hôm nay 9/11/2025 - XSKT 9/11

XSKT 9/11. Kết quả xổ số Kon Tum hôm nay 2/11/2025 được quay số mở thưởng vào lúc 17h15, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum. Kết quả XSKT 9/11/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSKT 9/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Kon Tum hôm nay 9/11/2025 - XS đài Kon Tum Chủ nhật ngày 9/11/2025

Xem lại KQXSKT các ngày quay số mở thưởng gần đây nhất

- XSKT 2/11, kết quả xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 2/11/2025

XSKT 2/11, kết quả xổ số Kon Tum hôm nay 2/11/2025.

- XSKT 26/10/2025

XSKT 26/10, kết quả xổ số Kon Tum ngày 26/10/2025.

- XSKT 19/10/2025

XSKT 19/10, kết quả xổ số Kon Tum ngày 19/10/2025.

- XSKT 12/10/2025

XSKT 12/10, kết quả xổ số Kon Tum ngày 12/10/2025.

Cơ cấu giải thưởng XSKT

Cơ cấu giải thưởng xổ số Kon Tum cho loại vé 6 chữ số, mệnh giá 10.000 đồng như sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải có giá trị 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải có giá trị 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải có giá trị 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải có giá trị 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải có giá trị 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải có giá trị 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Chỉ sai một số ở bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ sai hàng trăm nghìn), mỗi giải 6 triệu đồng.

Lịch quay thưởng XSMT

- Thứ 2: XSMT tổ chức quay số mở thưởng tại đài Phú Yên và Huế.

- Thứ 3: XSMT tổ chức quay số mở thưởng tại đài Đắk Lắk và Quảng Nam.

- Thứ 4: XSMT tổ chức quay số mở thưởng tại đài Khánh Hòa và Đà Nẵng.

- Thứ 5: XSMT tổ chức quay số mở thưởng tại đài Bình Định, Quảng Trị và Quảng Bình.

- Thứ 6: XSMT tổ chức quay số mở thưởng tại đài Gia Lai và Ninh Thuận.

- Thứ 7: XSMT tổ chức quay số mở thưởng tại đài Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đắk Nông.

- Chủ nhật: XSMT tổ chức quay số mở thưởng tại đài Kon Tum, Khánh Hòa, Huế.

Theo dõi kết quả xổ số Kon Tum hôm nay 9/11/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.