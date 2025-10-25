Trực tiếp kết quả xổ số Kon Tum hôm nay 26/10/2025 - XSKT 26/10

XSKT 26/10. Kết quả xổ số Kon Tum hôm nay 26/10/2025 được quay số mở thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum. Kết quả XSKT 26/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSKT 26/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Kon Tum hôm nay 26/10/2025 - XS đài Kon Tum Chủ nhật ngày 26/10/2025

Cơ cấu giải thưởng XSKT

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Kon Tum bao gồm các giải sau:

- 1 giải đặc biệt: trị giá 2 tỷ đồng, cho vé trúng 6 số với kết quả quay số mở thưởng.

- 10 giải nhất: mỗi giải 30 triệu đồng, cho vé trúng 5 số với kết quả quay số mở thưởng.

- 10 giải nhì: mỗi giải 15 triệu đồng, cho vé trúng 5 số với kết quả quay số mở thưởng.

- 20 giải ba: mỗi giải 10 triệu đồng, cho vé trúng 5 số với kết quả quay số mở thưởng.

- 70 giải tư: mỗi giải 3 triệu đồng, cho vé trúng 5 số với kết quả quay số mở thưởng.

- 100 giải năm: mỗi giải 1 triệu đồng, cho vé trúng 4 số với kết quả quay số mở thưởng.

- 300 giải sáu: mỗi giải 400 nghìn đồng, cho vé trúng 4 số với kết quả quay số mở thưởng.

- 1.000 giải bảy: mỗi giải 200 nghìn đồng, cho vé trúng 3 số với kết quả quay số mở thưởng.

- 10.000 giải tám: mỗi giải 100 nghìn đồng, cho vé trúng 2 số với kết quả quay số mở thưởng.

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: chỉ sai 1 số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: cho vé trúng số ở hàng trăm nghìn và chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào của 5 số còn lại so với kết quả giải đặc biệt.

Lịch quay thưởng XSMT

- Thứ 2: XSMT quay số mở thưởng tại đài Phú Yên và Huế.

- Thứ 3: XSMT quay số mở thưởng tại đài Đắk Lắk và Quảng Nam.

- Thứ 4: Xổ số miền Trung được mở thưởng tại đài Khánh Hòa và Đà Nẵng.

- Thứ 5: XSMT quay số mở thưởng tại đài Bình Định, Quảng Trị và Quảng Bình.

- Thứ 6: Xổ số miền Trung được mở thưởng tại đài Gia Lai và Ninh Thuận.

- Thứ 7: XSMT quay số mở thưởng tại đài Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đắk Nông.

- Chủ nhật: XSMT quay số mở thưởng tại đài Kon Tum, Khánh Hòa, Huế.

Theo dõi kết quả xổ số Kon Tum hôm nay 26/10/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.