Kết quả xổ số Kon Tum hôm nay 12/10/2025 - XSKT 12/10

XSKT 12/10. Kết quả xổ số Kon Tum hôm nay 12/10/2025 được mở thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum. Kết quả XSKT 12/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSKT 12/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Kon Tum hôm nay 12/10/2025 - XS đài Kon Tum Chủ nhật ngày 12/10/2025

Xem lại KQXS Kon Tum các ngày mở thưởng gần đây nhất

- XSKT 5/10, kết quả xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 5/10/2025

XSKT 5/10, kết quả xổ số Kon Tum ngày 5/10/2025.

- XSKT 28/9/2025

XSKT 28/9, kết quả xổ số Kon Tum ngày 28/9/2025.

- XSKT 21/9/2025

XSKT 21/9, kết quả xổ số Kon Tum ngày 21/9/2025.

- XSKT 14/9/2025

XSKT 14/9, kết quả xổ số Kon Tum ngày 14/9/2025.

Cơ cấu giải thưởng XSKT

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Kon Tum bao gồm các hạng giải như sau:

- 1 giải đặc biệt: trị giá 2 tỷ đồng, cho vé trúng 6 với kết quả công bố

- 10 giải nhất: mỗi giải 30 triệu đồng, cho vé trúng 5 số với kết quả công bố

- 10 giải nhì: mỗi giải 15 triệu đồng, cho vé trúng 5 số với kết quả công bố

- 20 giải ba: mỗi giải 10 triệu đồng, cho vé trúng 5 số với kết quả công bố

- 70 giải tư: mỗi giải 3 triệu đồng, cho vé trúng 5 số với kết quả công bố

- 100 giải năm: mỗi giải 1 triệu đồng, cho vé trúng 4 số với kết quả công bố

- 300 giải sáu: mỗi giải 400 nghìn đồng, cho vé trúng 4 số với kết quả công bố

- 1000 giải bảy: mỗi giải 200 nghìn đồng, cho vé trúng 3 số với kết quả công bố

- 10000 giải tám: mỗi giải 100 nghìn đồng, cho vé trúng 2 số với kết quả công bố

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: mỗi giải 50 triệu đồng, dành cho các vé trúng 5 số sau cùng so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích: giá trị mỗi giải là 6 triệu đồng, cho những vé chỉ sai 1 số ở bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt 6 số (ngoại trừ vé sai số ở hàng trăm nghìn).

Lịch quay thưởng XSMT

- Thứ 2: XSMT sẽ mở thưởng tại đài Phú Yên và Huế.

- Thứ 3: Xổ số miền Trung có đài Đắk Lắk và Quảng Nam sẽ mở thưởng.

- Thứ 4: XSMT có đài Khánh Hòa và Đà Nẵng sẽ mở thưởng.

- Thứ 5: XSMT sẽ mở thưởng tại đài Bình Định, Quảng Trị và Quảng Bình.

- Thứ 6: XSMT có đài Gia Lai, Ninh Thuận mở thưởng.

- Thứ 7: XSMT sẽ quay số mở thưởng tại đài Đà Nẵng, Đắk Nông và Quảng Ngãi.

- Chủ nhật: XSMT sẽ quay số mở thưởng tại đài Kon Tum, Khánh Hòa và Huế.

Theo dõi kết quả xổ số Kon Tum hôm nay 12/10/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.