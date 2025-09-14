Kết quả xổ số Kon Tum hôm nay 14/9/2025 - XSKT 14/9

XSKT 14/9. Kết quả xổ số Kon Tum hôm nay 14/9/2025 được quay thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum. Kết quả XSKT 14/9/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSKT 14/9/2025 - Trực tiếp kết quả xổ số Kon Tum hôm nay 14/9/2025 - XS đài Kon Tum Chủ nhật ngày 14/9/2025

Cơ cấu giải thưởng XSKT

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Kon Tum gồm các giải như sau:

- Giải đặc biệt (trúng 6 số): 1 giải, giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng

- Giải nhất (trúng 5 số): gồm 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng

- Giải nhì (trúng 5 số): gồm 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng

- Giải ba (trúng 5 số): gồm 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng

- Giải tư (trúng 5 số): gồm 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng

- Giải năm (trúng 4 số): gồm 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng

- Giải sáu (trúng 4 số): gồm 300 giải, mỗi giải 400 nghìn đồng

- Giải bảy (trúng 3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng

- Giải tám (trúng 2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: trị giá 50 triệu đồng, cho những vé trúng 5 số cuối so với số trúng giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích: trị giá 6 triệu đồng, cho những vé sai một chữ số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ sai chữ số hàng trăm nghìn).

Lịch quay thưởng XSMT

- Xổ số miền Trung thứ Hai do đài Phú Yên và Huế mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Ba do đài Đắk Lắk và Quảng Nam mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Tư do đài Đà Nẵng và Khánh Hòa mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Năm do đài Bình Định, Quảng Trị và Quảng Bình mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Sáu do đài Ninh Thuận và Gia Lai mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Bảy do đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Đắk Nông mở thưởng.

- Xổ số miền Trung Chủ nhật do đài Huế, Kon Tum và Khánh Hòa mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Kon Tum hôm nay 14/9/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.