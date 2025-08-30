Kết quả xổ số Kon Tum hôm nay 31/8/2025 - XSKT 31/8

XSKT 31/8. Kết quả xổ số Kon Tum hôm nay 31/8/2025 được quay thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum. Kết quả XSKT 31/8/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSKT 31/8/2025 - Trực tiếp kết quả xổ số Kon Tum hôm nay 31/8/2025 - XS đài Kon Tum Chủ nhật ngày 31/8/2025

Cơ cấu giải thưởng XSKT

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Kon Tum gồm các giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 1 giải, trị giá 2 tỷ đồng

- Giải nhất (5 số): gồm 10 giải, trị giá 30 triệu đồng mỗi giải

- Giải nhì (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng

- Giải ba (5 số): gồm 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng

- Giải tư (5 số): gồm 70 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng mỗi giải

- Giải năm (4 số): gồm 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng mỗi giải

- Giải sáu (4 số): gồm 300 giải, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng mỗi giải

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, trị giá 200 nghìn đồng mỗi giải

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, trị giá 100 nghìn đồng mỗi giải

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: trị giá 50 triệu đồng, cho các vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với kết quả giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích: dành cho những vé chỉ khác một chữ số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ khác một số ở hàng trăm nghìn), trị giá 6 triệu đồng mỗi giải.

Lịch quay thưởng XSMT

- XSMT thứ 2 sẽ quay thưởng tại đài Huế và Phú Yên.

- XSMT thứ 3 sẽ quay thưởng tại đài Quảng Nam và Đắk Lắk.

- XSMT thứ 4 sẽ quay số mở thưởng tại đài Khánh Hòa, Đà Nẵng.

- XSMT thứ 5 sẽ quay thưởng tại đài Quảng Trị, Bình Định, Quảng Bình.

- XSMT thứ 6 sẽ quay thưởng tại đài Gia Lai và Ninh Thuận.

- XSMT thứ 7 sẽ quay thưởng tại đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông.

- XSMT Chủ nhật sẽ quay thưởng tại đài Huế, Kon Tum, Khánh Hòa.

