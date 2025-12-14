Đội tuyển bóng bàn Việt Nam vào chung kết sau 8 năm chờ đợi

(VTC News) -

Chiều 14/12, ĐT bóng bàn nam Việt Nam bước vào trận chung kết bộ môn bóng bàn SEA Games 33 gặp ĐT Malaysia. Vẫn như trận đấu trước đó tại vòng bảng gặp ĐT Indonesia. Nguyễn Anh Tú chơi trận đấu mở đầu.

Dù vậy, ở set đầu tiên, Wong Qi Shen mới là người nắm được lợi thế và kết thúc set đấu với tỉ số 11-8. Tưởng chừng khó khăn sẽ đến với bóng bàn Việt Nam, nhưng Anh Tú đã lên tiếng đúng lúc. Anh tận dụng tốt các điểm yếu bóng ngắn của đối thủ, khai thác triệt để các quả ép trái để kết thúc game đấu đầu tiên với tỉ số chung cuộc 3-1.

ĐT bóng bàn nam Việt Nam bước vào trận chung kết bộ môn bóng bàn SEA Games 33 gặp ĐT Malaysia.

Thứ tự thay đấu tiếp tục không có thay đổi khi Đinh Anh Hoàng là người thi đấu game 2 cho bóng bàn Việt Nam. Sau 2 set đầu thắng chóng vánh (11-9), (11-6), Anh Hoàng chơi trùng xuống ở set 3 và để đối thủ rút ngắn tỉ số xuống 1-2.

Tuy vậy, ở set đấu cuối cùng, Anh Hoàng tận dụng tốt các set point để nâng tỉ số chung cuộc lên 2-0 cho bóng bàn Việt Nam.

Game đấu thứ 3, Đức Tuân là người được tin tưởng. Anh khởi đầu không mấy thuận lợi khi để thua liền 2 game (10-12), (9-11). Bước sang set 3, Danny Wong mắc nhiều lỗi giao bóng khó hiểu và để thua với tỉ số (11-1). Set 4 của trận đấu, Đức Tuân và Danny tạo ra cuộc rượt đuổi tỉ số ngoạn mục.

Chiến thắng áp đảo giúp bóng bàn Việt Nam vào chơi trận chung kết.

Đức Tuân tận dụng tốt lợi thế giao bóng để đưa game đấu vào set 5. Set 5, Danny Wang mất tập trung và gặp các lỗi khó hiểu. Đức Tuân nhanh chóng kết thúc ván đấu với tỉ số chung cuộc không tưởng (11-0).

Chiến thắng 3-0 giúp bóng bàn Việt Nam lọt vào chơi trận chung kết sau 8 năm chờ đợi. Đối thủ của đội tuyển Việt Nam là đội thắng ở trận bán kết 2 giữa Singapore và Philippines.

Cập nhật bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 đến 16h hôm nay 14/12: Thái Lan đã giành hơn 100 HCV. Đoàn thể thao Việt Nam giành được 117 huy chương gồm 33 Huy chương Vàng (HCV), 30 Huy chương Bạc (HCB) và 54 Huy chương Đồng (HCĐ).