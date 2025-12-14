Hai ca khúc AI nào gây sốt, được khán giả tìm kiếm nhiều nhất năm 2025?

(VTC News) -

Google vừa công bố danh sách các nội dung được tìm kiếm nhiều nhất năm 2025. Đáng chú ý, trong top 10 ca khúc nhạc Việt được khán giả tìm kiếm có hai bài hát được thể hiện bằng giọng hát AI.

Bên cạnh các sản phẩm của nghệ sĩ, sự xuất hiện của những ca khúc gắn với trí tuệ nhân tạo cho thấy một xu hướng nghe nhạc mới đang dần hình thành.

Mưa chiều

Ca khúc đầu tiên là Mưa chiều, sáng tác của cố nhạc sĩ Anh Bằng - nhạc phẩm quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả yêu nhạc trữ tình. Trước đây, bài hát từng được thể hiện thành công qua giọng ca của NSND Thanh Hoa, Phương Thanh, Mạnh Quỳnh…

Đến tháng 10/2025, phiên bản AI cover Mưa chiều theo phong cách rock bất ngờ gây chú ý mạnh mẽ trên TikTok, nhanh chóng đạt hàng triệu lượt xem và lan tỏa rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội.

Ca khúc "Mưa chiều" được làm mới theo phong cách rock.

Việc một ca khúc trữ tình quen thuộc được “khoác áo mới” bằng giọng hát AI gây tranh luận. Một số khán giả tò mò, thích thú trước khả năng biến hóa của công nghệ, trong khi nhiều người trong giới chuyên môn bày tỏ lo ngại về việc lạm dụng AI trong việc tái hiện các tác phẩm âm nhạc vốn gắn liền với cảm xúc con người.

Dù vậy, sức hút của Mưa chiều là không thể phủ nhận khi ca khúc này vươn lên top tìm kiếm, trở thành một trong những hiện tượng âm nhạc đáng chú ý nhất năm.

Say một đời vì em

Xu hướng ứng dụng AI không còn chỉ để tạo ra các bản phối mới từ các ca khúc quen thuộc mà còn mở rộng sang việc hỗ trợ sản xuất, thậm chí tạo ra những bài hát hoàn toàn mới.

Say một đời vì em ra mắt vào tháng 8/2025. Bài hát do Hương My Bông (tên thật Nguyễn Thị Hương Bông) sáng tác, Ken Quách đảm nhận phần phối khí và sản xuất, và được thể hiện bằng giọng hát AI.

Với giai điệu trữ tình pha màu sắc rumba hiện đại cùng phần điệp khúc dễ nhớ: “Ta say không phải vì men mà vì em yêu quá nên quên”, ca khúc nhanh chóng lan truyền trên TikTok và được đông đảo khán giả đón nhận.

Sự phổ biến của Say một đời vì em từng khiến không ít người nhầm tưởng ca khúc do AI sáng tác. Trước những đồn đoán này, chia sẻ với PV Báo Điện tử VTC News, Hương My Bông khẳng định bài hát được cô phác thảo từ tháng 4, lấy cảm hứng từ chính biến cố tình cảm cá nhân.

Ca khúc "Say một đời vì em".

Tháng 6, cô nhắn tin cho Ken Quách, đề nghị cùng viết ca khúc phản ánh tâm trạng của mình. Ken Quách đồng ý ngay, rất chân thành. Đó là khoảnh khắc cả hai bắt đầu hành trình sáng tác nên ca khúc này.

Theo Hương My Bông, phần kỹ thuật AI hoàn toàn do Ken phụ trách. Tuy nhiên, với nữ tác giả, AI chỉ là công cụ hỗ trợ, còn phần hồn vẫn phải do con người đặt vào. Với ca khúc này, trí tuệ nhân tạo chiếm khoảng 10%, còn lại là cảm xúc, suy nghĩ và sáng tạo là của cả hai.

Khi Say một đời vì em trở thành hiện tượng, Hương My Bông thừa nhận không quá bất ngờ. Ngay khi hoàn thành, cô đã nói với Ken Quách rằng bài này chắc chắn sẽ nổi tiếng. “Khi thấy cả hai thế hệ đều đồng cảm, tôi tin chắc bài hát sẽ được đón nhận nồng nhiệt", cô khẳng định.

Bên cạnh phiên bản AI, nhiều bản cover của Nguyên Vũ, Phan Đinh Tùng, Hà Nhi cũng góp phần đưa ca khúc này trở thành hiện tượng tìm kiếm trong năm.