(VTC News) -

Google vừa công bố danh sách nội dung tìm kiếm thịnh hành của năm, trong đó Bắc Bling của Hòa Minzy trở thành ca khúc được khán giả Việt tìm kiếm nhiều nhất 2025. Đây cũng là trường hợp hiếm hoi một sản phẩm Vpop mang màu sắc dân gian – văn hóa lại tạo nên “hiện tượng” cả trong nước lẫn quốc tế.

"Bắc Bling" của Hòa Minzy là ca khúc nhạc Việt nào được tìm kiếm nhiều nhất năm 2025.

Ra mắt ngày 1/3/2025, Bắc Bling (Bắc Ninh) không chỉ là MV ca nhạc, mà còn là tuyên ngôn văn hóa của Hòa Minzy - cô gái Bắc Ninh lần đầu tiên làm một sản phẩm trọn vẹn để tôn vinh quê hương. Ca khúc gây ấn tượng mạnh nhờ sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa âm hưởng quan họ truyền thống và phong cách pop hiện đại, tạo nên giai điệu vừa gần gũi vừa bắt tai, phù hợp với thị hiếu của khán giả trẻ.

MV được đầu tư công phu, tái hiện rõ nét không gian văn hóa Kinh Bắc: nón quai thao, áo tứ thân, những bối cảnh như chùa Dâu, làng tranh Đông Hồ, đền Đô, cùng sự xuất hiện của nghệ sĩ Xuân Hinh và 300 người dân địa phương. Tất cả tạo nên một bức tranh nghệ thuật sinh động, chân thực và đầy tự hào về vùng đất quan họ.

Sự chỉn chu này giúp “Bắc Bling” nhanh chóng tạo thành cơn sốt, không chỉ vì âm nhạc dễ nghe mà còn bởi thông điệp khơi dậy tình yêu quê hương - văn hóa dân tộc.

Ngay từ khi phát hành, sản phẩm này giành vị trí Top 1 Trending tại Youtube Việt Nam trong nhiều ngày.

Không chỉ khuấy đảo các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước, Bắc Bling còn ghi dấu ấn mạnh mẽ trên thị trường quốc tế khi lọt vào top tại các quốc gia như Australia, Singapore và Hàn Quốc.

MV "Bắc Bling" hiện có 279 triệu lượt xem trên Youtube.

Trên YouTube toàn cầu, sản phẩm của Hòa Minzy tạo dấu ấn khi đứng đầu hai hạng mục trong tuần 28/2 – 6/3 là MV ra mắt ấn tượng nhất và Ca khúc ra mắt ấn tượng nhất. Tính đến tháng 5, MV đạt 200 triệu lượt xem nhanh nhất lịch sử Vpop. Sau 9 tháng phát hành, con số này tăng lên 279 triệu lượt xem.

Trong buổi đối thoại cùng hơn 300 thanh niên với chủ đề "Thanh niên Việt Nam tiên phong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia", Thủ tướng Phạm Minh Chính có những chia sẻ đặc biệt dành cho MV Bắc Bling của Hòa Minzy.

Cụ thể khi nhắc đến việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ rất mừng khi các bạn trẻ hiện nay làm sống động văn hóa dân tộc, có những sản phẩm cuốn hút không những trong nước mà còn là ngoài nước. Dẫn chứng là MV Bắc Bling của Hòa Minzy đã tạo động lực, truyền cảm hứng và làm mới lại nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc.