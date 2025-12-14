VĐV bật khóc sau khi nói chuyện với lãnh dạo, đoàn thể thao Việt Nam phản hồi

(VTC News) -

Tối 13/12, kình ngư Võ Thị Mỹ Tiên mang về huy chương bạc cho môn bơi Việt Nam ở nội dung 400m hỗn hợp cá nhân nữ tại SEA Games 33, về sau vận động viên Kamonchanok Kwanmuang của Thái Lan.

Ngay sau lễ trao huy chương, Mỹ Tiên không rời khu vực thi đấu mà đứng lại trao đổi riêng với ông Đinh Việt Hùng - Phó chủ tịch thường trực Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam, người trực tiếp đeo huy chương cho cô ở nội dung này.

Ban đầu, kình ngư trẻ vẫn giữ thái độ thoải mái, nở nụ cười khi trò chuyện. Tuy nhiên, khi ông Hùng vừa phân tích chuyên môn vừa dùng tay minh họa lại các động tác bơi, nét mặt của Mỹ Tiên dần trầm xuống, cô bặm môi, tỏ rõ sự buồn bã rồi không kìm được mà xúc động và bật khóc.

VĐV Võ Thị Mỹ Tiên

Liên quan đến thông tin về việc tối 13/12, kình ngư Võ Thị Mỹ Tiên sau khi giành huy chương bạc SEA Games 33, nội dung 400m hỗn hợp cá nhân nữ đã bật khóc sau khi một lãnh đạo Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam đến nói chuyện, lãnh đạo Đoàn Thể thao Việt Nam đã ngay lập tức có ý kiến trao đổi với lãnh đạo Hiệp hội.

"Lãnh đạo Đoàn Thể thao Việt Nam mong muốn các lãnh đội hay đại diện các Liên đoàn, Hiệp hội nên có sự chia sẻ, động viên các vận động viên trong suốt quá trình tập luyện và thi đấu tại SEA Games 33", thông tin từ Đoàn Thể thao Việt Nam cho biết.

Kể từ khi Ánh Viên chia tay sự nghiệp thi đấu, bơi nữ Việt Nam vẫn chưa thể bổ sung thêm một tấm huy chương vàng SEA Games nào, khiến áp lực đặt lên các vận động viên ngày càng lớn. Trong bối cảnh đó, Mỹ Tiên, dù mới 20 tuổi, đang được xem là niềm kỳ vọng lớn nhất của bơi nữ Việt Nam hiện nay.