Kết quả Việt Nam 5-0 Indonesia: Bích Thuỳ, Hải Yến lấn át 6 ngôi sao nhập tịch

(VTC News) -

Đội tuyển nữ Việt Nam bước vào trận bán kết SEA Games 33 với quyết tâm lớn. Trở ngại với thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung chủ yếu đến từ thể hình cao lớn của các cầu thủ nhập tịch. Họ có nhiều cầu thủ mang dòng máu châu Âu nhưng vẫn phải chấp nhận lùi sâu đội hình nhằm phong tỏa các chân sút Việt Nam.

Nhưng số đông phòng ngự ở phần sân nhà chỉ giúp Indonesia đứng vững đến phút 28. Thái Thị Thảo đưa bóng chạm tay hậu vệ đối phương và trọng tài thổi phạt đền cho tuyển nữ Việt Nam. Không có bất ngờ xảy ra khi Bích Thùy lạnh lùng dứt điểm mở tỉ số trận đấu.

Đội tuyển nữ Việt Nam thắng đậm Indonesia.

Trên thực tế, đội tuyển nữ Việt Nam cũng không quá vội vàng khi đã có bàn dẫn trước. Nhưng trọng tài lại mang đến những tranh cãi nhất định khi có hai pha bóng cầu thủ Indonesia phạm lỗi với Bích Thùy hoặc để bóng chạm tay trong vòng cấm nhưng không có thêm quả phạt đền nào cho đội tuyển nữ Việt Nam.

May mắn không thể mãi song hành với đội bóng xứ vạn đảo. Ngay đầu hiệp 2, thủ môn Iris Joska phá bóng trúng người Hải Yến, vô tình khiến bóng bay ngược về khung thành và tuyển nữ Việt Nam vươn lên dẫn trước.

Thời gian còn lại của trận đấu, đội tuyển nữ Indonesia vỡ vụn trước sức ép từ các cầu thủ Việt Nam. Những ngôi sa onhập tịch của họ chơi bóng lúng túng và dễ dàng bị vượt qua. Phút 58, Trần Thị Thu kiến tạo để Hải Yến ghi bàn.

Đến phút 80, Trần Thị Duyên lại tạt bóng để Bích Thùy đánh đầu nâng tỉ số lên 4-0. Huỳnh Như ấn định chiến thắng thuyết phục 5-0 cho đội tuyển nữ Việt Nam ở phút 85. Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung giành quyền vào chung kết bóng đá nữ SEA Games 33, gặp Thái Lan hoặc Philippines.

Đội hình nữ Việt Nam vs Indonesia

Việt Nam: Kim Thanh, Trần Thị Thu, Hoàng Thị Loan, Vạn Sự, Mỹ Anh, Diễm My, Thái Thị Thảo, Bích Thùy, Cù Thị Huỳnh Như, Nguyễn Thị Hoa, Hải Yến

Indonesia: De Rouw Iris Joska, Viny Silfianus, Chere Elisabeth, Julia Frederica, Yumanda Gea, Felicia Victoria, Octaviani Reva, Warps Isa Guusje, Claudia Alexandra, Muzdalifah Zahra, Sheva Imut.