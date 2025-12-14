Bóng chuyền nữ Việt Nam gặp Thái Lan ở chung kết SEA Games 33

(VTC News) -

Sau chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Philippines ở trận bán kết diễn ra trưa 14/12, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chính thức ghi tên mình vào chung kết SEA Games lần thứ 12 trong lịch sử.

Tại nhà thi đấu Huamark, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bước vào cuộc chạm trán Philippines với tâm thế chủ động và sự tự tin cao độ, khi Thanh Thúy cùng các đồng đội cho thấy sự sẵn sàng ngay từ những pha bóng đầu tiên.

Cuộc đối đầu này đánh dấu lần thứ tư hai đội gặp nhau trong năm 2025, và lịch sử đang đứng về phía Việt Nam khi ở cả ba lần chạm trán trước đó, chiến thắng đều gọi tên các cô gái áo đỏ.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Sự vượt trội của Việt Nam đã được thể hiện xuyên suốt từ vòng bảng, nơi thầy trò ban huấn luyện toàn thắng cả ba trận trước Myanmar, Malaysia và Indonesia, đều khép lại với tỷ số cách biệt 3-0.

Chiều cùng ngày, đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan đã thể hiện sức mạnh vượt trội khi dễ dàng đánh bại Indonesia, qua đó giành quyền vào chung kết và đối đầu với tuyển nữ Việt Nam trong trận đấu tranh chức vô địch bóng chuyền nữ SEA Games lần thứ 17.

Tại trận bán kết nội dung bóng chuyền trong nhà nữ, thuộc khuôn khổ SEA Games 33 tại Nhà thi đấu Huamark Indoor Stadium, đội tuyển nữ Thái Lan - nhà đương kim vô địch 16 lần - đã chạm trán Indonesia.

Đội tuyển Thái Lan tiến vào vòng chung kết, với đối thủ là đội tuyển Việt Nam.

Theo tờ Daily News của Thái Lan, đội tuyển nước này đã thể hiện sự vượt trội về chuyên môn, kiểm soát hoàn toàn thế trận và giành chiến thắng thuyết phục 3-0 với các tỷ số 25-15, 25-21, 25-15. Đội tuyển Thái Lan chính thức giành quyền vào trận chung kết với mong muốn hướng tới danh hiệu vô địch lần thứ 17.

Trước đó, Trần Thị Thanh Thúy, nữ vận động viên vị trí chủ công của đội bóng chuyền nữ Việt Nam khẳng định rõ mục tiêu giành huy chương vàng SEA Games 2025. Cô chia sẻ: “Cả đội đã phối hợp rất ăn ý, đó là lý do chúng tôi giành được chiến thắng hôm nay. Trận bán kết chắc chắn sẽ rất khó khăn, nhưng tất cả vẫn giữ vững tinh thần, nỗ lực và cống hiến hết mình để tiến xa hơn nữa”.

Khi được hỏi về mục tiêu cuối cùng của mình, Trần Thị Thanh Thúy khẳng định: “Đối với tôi, tôi sẽ luôn chiến đấu hết mình để giành chiến thắng trong mọi trận đấu. Mục tiêu giành huy chương vàng dù biết sẽ rất khó khăn tại SEA Games lần này, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức và sẵn sàng tranh đấu”.

Trận chung kết sẽ diễn ra vào lúc 17h00 ngày 15/12, trong khi trận tranh huy chương đồng giữa Indonesia và Philippines được tổ chức lúc 15h00 cùng ngày.