+
++
Chia sẻ trang
Phóng sự - Khám phá
Điều tra
Thế giới game
Bài thuốc hay
Quảng cáo
Công nghệ
World Cup 2018
Emagazine
VTC News 10 năm hành trình nhân ái
Asiad 2018
Khát vọng việt nam 2019
Tổng hợp
90 năm Đảng quang vinh
Đại hội Đảng XIII
Lá lành đùm lá rách
Cần biết
Thời sự
SEA Games 32
VTC NEWS TV
Kinh tế
Reels
Thể thao
Sống đẹp
Thế giới
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Reels
Đời sống
Xe
Thông tin cải chính, xin lỗi
Khoa học - Công nghệ
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
CƯỜI
Euro 2024
Euro 2020
Doanh nghiệp vì người tiêu dùng
Netbiz
Trẻ
Xổ số
Đại hội Đảng XIV
World Cup 2022
Chuyển đổi xanh
Đóng
Khi con nghiện ma tuý: Cha mẹ không bao che, mà phải cùng giải quyết
(VTC News) -
Chuyên gia tâm lý Nguyễn Thanh Tâm chia sẻ những kiến thức hữu ích giúp các thanh thiếu niên có được ‘tấm lá chắn’ để bảo vệ bản thân trước vấn nạn về ma túy.
Nguồn:
Chia sẻ Facebook
Bình luận
Tin mới
Khi con nghiện ma tuý: Cha mẹ không bao che, mà phải cùng giải quyết
19:00 14/12/2025
VTC NEWS TV
Tuyển bóng chuyền nữ Malaysia chờ 20 phút để chụp ảnh cùng ngôi sao Việt Nam
18:54 14/12/2025
Bóng đá Việt Nam
Thủ tướng: Lấy sân bay Long Thành làm trung tâm phát triển kinh tế hàng không
18:45 14/12/2025
Đầu Tư
Công an TP.HCM yêu cầu rà soát liên quan dự án 'Nuôi Em'
18:43 14/12/2025
Bản tin 113
Cập nhật bảng xếp hạng SEA Games 33 mới nhất: Danh sách VĐV Việt Nam giành HCV
18:29 14/12/2025
Hậu trường
Cập nhật tổng sắp huy chương SEA Games 33 hôm nay: Thái Lan hơn 100 HCV
18:26 14/12/2025
Hậu trường
Kết quả Việt Nam 5-0 Indonesia: Bích Thuỳ, Hải Yến lấn át 6 ngôi sao nhập tịch
18:13 14/12/2025
Bóng đá Việt Nam
Ngược dòng ngoạn mục ở SEA Games, đội Việt Nam được thưởng 300 triệu đồng
18:07 14/12/2025
Bóng đá Việt Nam
Nhận định bóng đá U22 Việt Nam vs Philippines: Thẳng tiến chung kết SEA Games
18:05 14/12/2025
Bóng đá Việt Nam
Bóng chuyền nữ Việt Nam gặp Thái Lan ở chung kết SEA Games 33
17:43 14/12/2025
Hậu trường
Đền bù đất 400 tỷ đồng dự án quảng trường Hồ Gươm: Gia đình sắp được nhận tiền
17:24 14/12/2025
VTC NEWS TV
Bộ Tài chính thông tin về kiến nghị tặng quà toàn dân dịp Tết Nguyên đán
17:19 14/12/2025
Tài chính
Sạt lở Quốc lộ 6 qua Phú Thọ, nghi 2 xe máy bị vùi lấp.
17:18 14/12/2025
Tin nóng
Lời kể của nạn nhân trở về từ địa ngục ‘Việc nhẹ lương cao’
17:17 14/12/2025
An ninh hình sự
Australia: Xả súng tại bãi biển Bondi, 10 người thiệt mạng
17:07 14/12/2025
Thời sự quốc tế
Giây phút sạt lở kinh hoàng trên quốc lộ 6
17:02 14/12/2025
Reels
VĐV bật khóc sau khi nói chuyện với lãnh đạo, đoàn thể thao Việt Nam phản hồi
16:49 14/12/2025
Hậu trường
Ông Trump doạ áp thuế mới nếu Thái Lan, Campuchia không dừng xung đột
16:35 14/12/2025
Thời sự quốc tế
Vụ chồng chém vợ rồi tự đâm ở Tây Ninh: Xác định nguyên nhân ban đầu
16:33 14/12/2025
Bản tin 113
Mưa sao băng Geminids tiếp tục xuất hiện vào ngày 14/12, rạng sáng 15/12
16:29 14/12/2025
Khám phá
Đội tuyển bóng bàn Việt Nam vào chung kết sau 8 năm chờ đợi
16:28 14/12/2025
Hậu trường
Hơn 50 ca nghi ngộ độc, Quảng Ngãi tạm ngưng chuỗi bánh mì nổi tiếng
16:13 14/12/2025
An toàn thực phẩm
Y án 9 tháng tù giam với bảo mẫu hành hạ trẻ gây phẫn nộ ở Đà Nẵng
16:10 14/12/2025
Pháp đình
Miền Bắc Nhật Bản chìm trong bão tuyết
16:00 14/12/2025
Thời sự quốc tế
Đi làm rẫy, người dân Đà Nẵng phát hiện quả bom nặng 130kg
15:32 14/12/2025
Tin nhanh 24h
XSMB 14/12 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 14/12/2025
15:21 14/12/2025
Xổ số miền Bắc
Trực tiếp kết quả xổ số Kon Tum hôm nay 14/12/2025 - XSKT 14/12
15:00 14/12/2025
Xổ số miền Trung
Trực tiếp kết quả xổ số Huế hôm nay 14/12/2025 - XSTTH 14/12
15:00 14/12/2025
Xổ số miền Trung
XSMT 14/12 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 14/12/2025
15:00 14/12/2025
Xổ số miền Trung
Hai ca khúc AI nào gây sốt, được khán giả tìm kiếm nhiều nhất năm 2025?
14:55 14/12/2025
Ca Nhạc