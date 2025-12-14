Công nghệ 14/12: VNPT Cyber Immunity – BIC ra mắt bảo hiểm giao dịch

(VTC News) -

VNPT Cyber Immunity và BIC bảo hiểm rủi ro giao dịch

VNPT Cyber Immunity (VCI) – đơn vị chuyên trách an ninh mạng thuộc Tập đoàn VNPT – và Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược phân phối sản phẩm bảo hiểm rủi ro giao dịch mang tên VNPT CyCare.

Đại diện VNPT Cyber Immunity và BIC ký kết hợp tác chiến lược phân phối sản phẩm bảo hiểm rủi ro giao dịch VNPT CyCare, hướng tới xây dựng môi trường số an toàn và đáng tin cậy. (Nguồn: VNPT)

VNPT CyCare tập trung vào ba nhóm rủi ro phổ biến: gian lận chuyển tiền (chiếm đoạt tiền từ tài khoản ngân hàng, ví điện tử, thẻ), rủi ro mua sắm trực tuyến (hàng không giao, sai, thiếu, hư hỏng hoặc dịch vụ không được thực hiện), và trộm cắp danh tính (lợi dụng thông tin cá nhân để thực hiện hành vi trái pháp luật).

Mức phí bảo hiểm chỉ từ 7.000 đến 15.000 đồng/tháng, và phạm vi bảo hiểm sẽ được áp dụng trên toàn cầu. Sự hợp tác này đảm bảo người dùng chia sẻ rủi ro tài chính và nhanh chóng phục hồi khi gặp sự cố trên không gian số.

OnePlus 15R ra mắt với camera selfie 32MP và quay video 4K

OnePlus vừa xác nhận mẫu OnePlus 15R sẽ chính thức ra mắt tại Ấn Độ vào ngày 17/12/2025, cùng với OnePlus Pad Go 2. Điểm nhấn lớn nhất của thiết bị là camera selfie 32MP được trang bị tính năng autofocus, giúp loại bỏ tình trạng ảnh mờ và mang lại trải nghiệm chụp ảnh rõ nét hơn.

Đây cũng là chiếc điện thoại R-series đầu tiên hỗ trợ quay video 4K 30fps bằng camera trước, vượt trội so với thế hệ tiền nhiệm OnePlus 13R vốn chỉ có camera 16MP và quay tối đa ở độ phân giải 1080p.

OnePlus 15R ra mắt với camera selfie 32MP, quay video 4K và pin 7.400mAh – nâng tầm trải nghiệm người dùng cuối 2025. (Nguồn: OnePlus)

Dung lượng pin của OnePlus 15R cũng gây chú ý với 7.400mAh, lớn nhất từ trước đến nay trên các dòng OnePlus khác. Hãng khẳng định pin vẫn giữ được 80% dung lượng sau 4 năm sử dụng.

Sự kết hợp giữa camera mạnh mẽ, màn hình cao cấp, hiệu năng vượt trội và pin dung lượng lớn khiến OnePlus 15R trở thành một trong những sản phẩm đáng chú ý nhất trong phân khúc smartphone cuối năm 2025.

Nvidia cân nhắc tăng sản lượng chip H200

Nvidia đang xem xét việc tăng công suất sản xuất chip H200 sau khi nhu cầu từ các công ty công nghệ Trung Quốc vượt quá khả năng cung ứng hiện tại. Động thái này diễn ra ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố cho phép xuất khẩu H200 sang Trung Quốc với mức phí 25% trên mỗi giao dịch.

Một con chip Nvidia trên bảng mạch. (Nguồn: Reuters)

Theo nguồn tin, các tập đoàn lớn như Alibaba và ByteDance đã nhanh chóng tiếp cận Nvidia để đặt mua số lượng lớn H200. Tuy nhiên, việc xuất khẩu vẫn chưa được chính phủ Trung Quốc phê duyệt, và các cuộc họp khẩn cấp đã được tổ chức để thảo luận về khả năng cho phép nhập khẩu.

Hiện tại, số lượng chip H200 sản xuất vẫn rất hạn chế do Nvidia tập trung vào các dòng chip tiên tiến hơn như Blackwell và Rubin. H200 được sản xuất bởi TSMC với công nghệ 4nm, và được đánh giá là mạnh gấp 6 lần so với H20 – phiên bản bị giới hạn dành riêng cho thị trường Trung Quốc.