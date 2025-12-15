Những vị trí nên xây gạch đặc

(VTC News) -

Trong xây dựng nhà ở và công trình dân dụng, việc lựa chọn loại gạch phù hợp cho từng hạng mục đóng vai trò quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến độ bền, khả năng chịu lực cũng như chi phí đầu tư. Bên cạnh các loại gạch rỗng, gạch nhẹ, gạch đặc được nhiều gia chủ và kỹ sư tin dùng ở những vị trí “then chốt”.

Gạch đặc là gì?

Gạch đặc là loại gạch xây dựng truyền thống, có kết cấu đặc hoàn toàn, không có lỗ rỗng hoặc chỉ có lỗ rất nhỏ không đáng kể. Gạch thường được sản xuất từ đất sét, qua quá trình tạo hình, phơi khô và nung ở nhiệt độ cao. Nhờ kết cấu đặc, loại gạch này có khối lượng riêng lớn, độ cứng cao và khả năng chịu lực tốt.

Trên thị trường hiện phổ biến nhất là gạch đặc đất nung với kích thước tiêu chuẩn khoảng 220 x 105 x 55 mm. Ngoài ra, còn có một số loại gạch đặc không nung. Tuy nhiên, gạch đất nung vẫn được sử dụng rộng rãi hơn nhờ độ bền và khả năng thích ứng tốt với điều kiện khí hậu nóng ẩm như Việt Nam.

Gạch đặc có kết cấu đặc hoàn toàn. (Ảnh: Vinavic)

Đặc điểm nổi bật của gạch đặc

Gạch đặc có khả năng chịu lực cao, thích hợp cho các vị trí cần kết cấu vững chắc. Nhờ không có lỗ rỗng, gạch đặc ít bị nứt vỡ khi chịu tải trọng lớn.

Bên cạnh đó, gạch đặc có khả năng chống thấm tốt, phù hợp với những khu vực thường xuyên tiếp xúc với độ ẩm. Khả năng bám vữa tốt cũng là một lợi thế của gạch đặc, giúp mạch xây chắc chắn, ít bong tróc theo thời gian. So với gạch rỗng, gạch đặc có khả năng cách âm - cách nhiệt tốt hơn.

Tuy nhiên, nhược điểm của gạch đặc là trọng lượng nặng, thi công tốn nhiều công sức và giá thành thường cao hơn gạch rỗng.

Các vị trí nên xây bằng gạch đặc

Theo kinh nghiệm của nhiều kỹ sư xây dựng, gạch đặc nên được sử dụng ở các khu vực sau để đảm bảo an toàn và tuổi thọ công trình:

Móng nhà và tường móng

Móng là vị trí quan trọng nhất, chịu toàn bộ tải trọng của ngôi nhà. Gạch đặc với khả năng chịu lực cao, ít thấm nước phù hợp để xây móng, tường móng hoặc các phần tiếp giáp trực tiếp với nền đất.

Việc sử dụng gạch đặc giúp hạn chế sụt lún, nứt gãy trong quá trình sử dụng lâu dài.

Tường chịu lực

Các bức tường chịu lực, trụ đỡ ban công, bệ đỡ cầu thang là những vị trí cần độ chắc chắn cao. Gạch đặc giúp kết cấu ổn định hơn, giảm nguy cơ nứt vỡ khi chịu tải trọng lớn trong thời gian dài.

Phòng tắm

(Ảnh minh họa)

Đây là khu vực thường xuyên tiếp xúc với nước, dễ dẫn đến tình trạng ẩm mốc nếu không sử dụng vật liệu phù hợp. Với khả năng chống thấm cao, gạch đặc giúp ngăn chặn tình trạng nước xâm nhập vào tường gây ẩm mốc, hư hại kết cấu.

Vị trí hai bên khuôn cửa

Hai bên khuôn cửa chịu tác động mạnh từ việc mở, đóng cửa thường xuyên. Do đó, sử dụng gạch đặc tại vị trí này giúp khuôn cửa vững chắc, không bị xê dịch hoặc nứt gãy theo thời gian. Ngoài ra, gạch đặc còn góp phần giảm thiểu hiện tượng nứt tường hai bên khuôn cửa.

Vị trí treo tủ bếp

Đây là nơi chịu lực từ trọng lượng của tủ bếp. Vì vậy, gạch đặc giúp đảm bảo độ chắc chắn, tránh tình trạng nứt vỡ hoặc rơi tủ.

Chân tường

Là nơi tiếp xúc gần nhất với đất, chân tường dễ bị ẩm mốc hoặc bong tróc lớp sơn. Việc sử dụng gạch đặc giúp hạn chế tối đa tình trạng nước thấm ngược lên, qua đó bảo vệ kết cấu phần chân tường và các khu vực phía trên.

Tường rào và các hạng mục ngoài trời

Tường rào, cổng, bồn hoa xây cố định ngoài trời cũng là nơi gạch đặc phát huy hiệu quả. Nhờ khả năng chịu lực và chống chịu thời tiết tốt, gạch đặc giúp công trình bền đẹp theo thời gian.