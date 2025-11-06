Triều cường dự báo vượt mốc lịch sử, CSGT TP.HCM khuyến cáo người dân

(VTC News) -

Ngày 6/11, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08, Công an TP.HCM) phát đi cảnh báo về các nguy cơ mất an toàn giao thông trong những ngày tới, khi thành phố cùng lúc chịu ảnh hưởng của mưa bão Kalmaegi (bão số 13) và triều cường dâng cao kỷ lục.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, mực nước cao nhất trong ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn đang tiếp tục lên theo kỳ triều cường rằm tháng 9 Âm lịch.

Theo dự báo, triều cường tại TP.HCM có thể vượt mốc lịch sử (1,79m lúc 17h chiều 6/11 và 7/11.

Đỉnh triều dự kiến xuất hiện vào chiều 6 và 7/11, trong đó trạm Phú An (sông Sài Gòn) đạt 1,79m lúc 17h, cao hơn mốc lịch sử 2cm; trạm Nhà Bè (kênh Đồng Điền) đạt 1,79m lúc 16h30, cao hơn đợt triều vừa qua 1cm; trạm Thủ Dầu Một đạt mức 1,89 - 1,9m lúc 18h30, cao hơn lịch sử 9 - 10cm.

Đây được xem là kỳ triều cường cao nhất trong năm, kết hợp với ảnh hưởng mưa bão Kalmaegi có thể gây ngập úng nghiêm trọng tại các vùng trũng, ven sông, ảnh hưởng đến giao thông và đời sống người dân.

Theo PC08, trong 24 giờ qua, nhiều khu vực tại TP.HCM xuất hiện mưa lớn trên diện rộng, có nơi mưa rất to, khiến hàng loạt tuyến đường bị ngập sâu, giao thông ùn tắc, người dân đi lại khó khăn, đặc biệt trong khung giờ cao điểm.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Phòng CSGT đã triển khai kế hoạch tăng cường lực lượng ứng trực tại các khu vực ngập sâu, tuyến đường thường xuyên ùn tắc, để hướng dẫn, phân luồng và hỗ trợ người dân di chuyển an toàn.

Các tổ công tác được bố trí tại chốt trọng điểm, sẵn sàng đưa phương tiện bị chết máy hoặc mắc kẹt do ngập ra khỏi khu vực nguy hiểm, phối hợp cùng công an địa phương, thanh niên xung phong và lực lượng cứu hộ - cứu nạn xử lý tình huống khẩn cấp.

Trên các tuyến đường thủy, lực lượng CSGT đường thủy cũng trực 24/24, chuẩn bị sẵn xuồng, phao cứu sinh và tuần tra liên tục tại các đoạn sông có dòng chảy xiết, khúc cua gấp, khu vực đang thi công hoặc có nguy cơ sạt lở. Đồng thời, lực lượng này tuyên truyền, hướng dẫn các chủ phương tiện chấp hành quy định an toàn giao thông, trang bị áo phao và kỹ năng phòng chống lụt bão.

Bên cạnh đó, PC08 phối hợp với Sở Xây dựng TP.HCM và các địa phương khảo sát, thiết lập rào chắn, biển cảnh báo tại những điểm ngập sâu, nguy hiểm để ngăn phương tiện lưu thông; kiểm tra hệ thống thoát nước, nạo vét cống rãnh, xử lý kịp thời các điểm tắc nghẽn nhằm hạn chế ngập úng kéo dài.

Trong những ngày tới, Phòng CSGT sẽ thường xuyên cập nhật thông tin dự báo thời tiết để chủ động xây dựng phương án ứng phó cho từng tuyến đường trọng điểm, đặc biệt là khu vực ven sông, thấp trũng có nguy cơ sạt lở.

Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân khi ra đường nên theo dõi thông tin thời tiết, giao thông qua các phương tiện truyền thông để chọn lộ trình phù hợp, tránh đi vào khu vực ngập nước, đề phòng tai nạn, hư hỏng phương tiện hoặc nguy hiểm đến tính mạng.

Nếu mưa to kèm giông lốc, sấm sét, người dân nên hạn chế ra ngoài; khi di chuyển bằng phương tiện thủy phải mặc áo phao và tuân thủ nghiêm quy định an toàn.

Trước tình hình thời tiết cực đoan, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã yêu cầu các sở, ngành, phường, xã và đơn vị liên quan sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư ứng phó với tình huống ngập úng, sạt lở, lốc xoáy; tổ chức trực ban 24/24 để kịp thời hỗ trợ người dân, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản trong thời điểm triều cường đạt đỉnh.