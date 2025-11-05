Triều cường 'nhấn chìm' đường TP.HCM, phụ huynh bì bõm đón con giờ tan trường

Chiều 5/11, ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử VTC News, triều cường kết hợp mưa lớn khiến tuyến đường số 1, khu đô thị Mizuki Flora (xã Bình Hưng, TP.HCM) ngập sâu, nhiều đoạn biến thành “sông”. Nước dâng cao khiến việc đi lại, sinh hoạt của người dân bị đảo lộn.
Theo ghi nhận, khu vực này có Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm với hàng trăm học sinh. Đúng giờ tan học, triều cường dâng cao khiến tuyến đường ngập nặng, nhiều xe chết máy, phụ huynh phải bì bõm lội nước vào trường đón con.
Phụ huynh chở con đi học về trên đường số 1 - khu đô thị Mizuki Flora (xã Bình Hưng - TP.HCM).
Nước dâng cao, nhiều phụ huynh phải dắt bộ do xe chết máy.
Chị Nguyễn Thanh Thy (ngụ xã Nhà Bè) cho biết: “Lần đầu tiên tôi thấy tuyến đường này ngập sâu như vậy. Tôi chờ hơn 2 tiếng mà nước vẫn chưa rút.” Còn anh Hoàng Minh Tình (ngụ xã Bình Hưng) chia sẻ, nhà chỉ cách trường chưa đầy 500 m nhưng hai cha con phải ngồi chờ nước rút mới dám về vì đường ngập quá sâu.
Nước ngập sâu khiến việc đi lại của người dân và các phương tiện vô cùng khó khăn. Mỗi khi ô tô chạy qua, sóng nước dội mạnh tràn vào nhà dân hai bên đường.
Đến 18h40 cùng ngày, tuyến đường dẫn vào khu đô thị Mizuki Flora (xã Bình Hưng, TP.HCM) vẫn chìm trong biển nước, nhiều đoạn ngập sâu quá nửa bánh xe. Ghi nhận tại hiện trường, nước vẫn chưa có dấu hiệu rút, người dân phải dắt bộ, lội nước giữa dòng xe chết máy nối dài trên đường.
Không chỉ ở Bình Hưng, nhiều tuyến đường trũng thấp tại xã Nhà Bè cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Giờ tan học, tan làm, học sinh và người dân chật vật trở về nhà trong dòng nước ngập. Không ít người cố vượt qua đoạn ngập để đón con thì xe chết máy giữa đường. “Xe tôi chết máy, con tan học mà không sao đón được, đành chờ nước rút,” anh Trần Lương Vỹ (ngụ xã Nhà Bè) chia sẻ.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, ngày 5/11, thời tiết TP.HCM có mây thay đổi, nắng gián đoạn, chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào trên diện rộng, nhiều nơi có dông, có nơi mưa vừa đến mưa to. Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét và gió giật mạnh trong cơn dông.
Dự báo triều cường tại TP.HCM tiếp tục duy trì ở mức cao, vượt báo động 3. Cụ thể, mực nước tại trạm Phú An dao động 1,69 - 1,77 m (cao hơn báo động 3 từ 9 - 17 cm), tại Nhà Bè 1,7 - 1,78 m (cao hơn 10 - 18 cm). Tình trạng này dự kiến kéo dài đến ngày 7-8/11, có thể gây ngập nặng tại các khu vực trũng thấp như Nhà Bè, Quận 6 cũ, Quận 8 cũ và khu Thanh Đa – Bình Quới. Đỉnh triều cao nhất được dự báo xuất hiện vào khung giờ 3 - 4h sáng và 15 - 18h chiều tối mỗi ngày.
Trong 2 - 3 ngày tới, TP.HCM tiếp tục có mưa, tập trung vào chiều và tối, có thể xuất hiện mưa lớn trên 50 mm. Mưa trùng thời điểm triều cường cao dịp rằm tháng 9 Âm lịch khiến nguy cơ ngập cục bộ tại nhiều khu vực gia tăng.
Đại diện Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ khuyến cáo người dân không nên hoang mang, cần theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo và cảnh báo thời tiết, chủ động kê cao đồ đạc, đảm bảo an toàn về điện. Đồng thời, hạn chế di chuyển qua các khu vực ngập sâu khi mưa lớn xảy ra để tránh nguy hiểm.