Triều cường 'nhấn chìm' đường TP.HCM, phụ huynh bì bõm đón con giờ tan trường

Không chỉ ở Bình Hưng, nhiều tuyến đường trũng thấp tại xã Nhà Bè cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Giờ tan học, tan làm, học sinh và người dân chật vật trở về nhà trong dòng nước ngập. Không ít người cố vượt qua đoạn ngập để đón con thì xe chết máy giữa đường. “Xe tôi chết máy, con tan học mà không sao đón được, đành chờ nước rút,” anh Trần Lương Vỹ (ngụ xã Nhà Bè) chia sẻ.