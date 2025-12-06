Lịch cúp điện hôm nay ngày 7/12/2025 tại Thành phố Huế

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Thành phố Huế ngày 7/12/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Phong Thái

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 07/12/2025 từ 07h30 - 15h30 Mất điện trạm Phenikaa Huế B2:B16, trạm Xử Lý Nước Thải Viglacera, Vicofrit (Kính Đạt Phương), BLTL 504 Phong Điền, Bơm Nước Sạch Viglacera, Nhà Máy HGC Stone, Thi Công Đạt Phương 1, Thi Công Đạt Phương 2, Frit Hương Giang, Xử Lý Nước Thải C Và N Vina, Phò Trạch 8, Khánh Mỹ, Trạch Thượng 3, Frit Phú Xuân, Glass Vico. Đội quản lý điện Phong Điền Lắp xà, kéo dây chống sét từ vị trí 45 đến 53B XT 471 Phong Điền. Xử lý tồn tại lưới điện trong phạm vi cắt điện 07/12/2025 từ 08h20 - 09h10 Mất điện trạm Trạch Thượng 1. Đội quản lý điện Phong Điền Thay TI khách hàng tại TBA Trạch Thượng 1

Lịch cúp điện phường Thuận Hóa

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 07/12/2025 từ 06h00 - 07h30 Mất điện trạm An Lăng 3, Nguyễn Khoa Chiêm 2, Đại Học Ngoại Ngữ. Đội quản lý điện Nam Sông Hương Tách lèo đầu cáp ngầm xuất tuyến 477 Huế 220 tại vị trí 32B lộ kép 477-482 Huế 220 07/12/2025 từ 07h30 - 19h00 Mất điện trạm Điện Lực Nam Sông Hương, NĐH Công Ty Điện Lực. Đội quản lý điện Nam Sông Hương Di chuyển các ngăn 431-3, 476-7, 477-7 và lắp thêm ngăn 432-3 RMU Điện lực tại TBA kios XDM, đấu nối cáp ngầm các ngăn 431-3, 432-3, 476-7, 477-7 RMU Điện lực XDM 07/12/2025 từ 15h30 - 19h00 Mất điện trạm An Lăng 3, Nguyễn Khoa Chiêm 2, Đại Học Ngoại Ngữ. Đội quản lý điện Nam Sông Hương Đấu lèo đầu cáp ngầm xuất tuyến 477 Huế 220 tại vị trí 32B lộ kép 477-482 Huế 220

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn Thành phố Huế ngày 7/12/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Thành phố Huế để khán giả tiện theo dõi.