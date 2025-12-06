TP.HCM thống nhất chủ trương đầu tư metro Bến Thành - Cần Giờ

Theo kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM ngày 5/11, Ban Thường vụ đã thống nhất chủ trương đầu tư dự án tuyến đường sắt Bến Thành – Cần Giờ. Đồng thời giao Đảng ủy UBND TP.HCM lãnh đạo UBND TP chỉ đạo các sở, ngành rà soát kỹ quy trình, thủ tục đầu tư dự án đảm bảo chặt chẽ đúng quy trình, quy định của pháp luật.

Kết luận khẳng định tuyến đường sắt Bến Thành – Cần Giờ là dự án quan trọng trong phát triển giao thông đô thị và kết nối vùng của thành phố, góp phần hình thành trục giao thông chiến lược mới theo định hướng phát triển trong giai đoạn mới.

Tuyến metro Bến Thành-Cần Giờ có điểm cuối đặt tại khu đô thị Cần Giờ. (Ảnh: Lương Ý)

Việc đầu tư dự án này nhằm đáp ứng nhu cầu vận chuyển hành khách, tạo động lực phát triển đô thị và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phù hợp với định hướng mở rộng không gian phát triển cho TP.HCM.

Kết luận của Ban Thường vụ cũng lưu ý quá trình triển khai dự án, các sở, ngành, nhà đầu tư phải thực hiện nghiêm các giải pháp kiểm tra, giám sát để đảm bảo tính khả thi, tiến độ của dự án, đồng thời, có giải pháp giảm tối đa tác động đến rừng phòng hộ, cảnh quan, sinh thái và các di tích của Thành phố.

Tại buổi họp báo tình hình kinh tế-xã hội TP.HCM ngày 4/12, Sở Xây dựng cho biết tuyến metro Bến Thành -Cần Giờ dự kiến khởi công ngày 19/12 tới.

Metro Bến Thành - Cần Giờ do Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc VinSpeed triển khai, có điểm đầu tại công viên 23 Tháng 9 (phường Bến Thành), điểm cuối tại khu đất 39ha, tiếp giáp dự án khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ (xã Cần Giờ). Có 1 depot dự kiến đặt tại xã Cần Giờ và 2 trung tâm bảo dưỡng đặt tại Cần Giờ và Tân Thuận (Quận 7 cũ).

Tuyến metro có chiều dài hơn 54km, được xây đường đôi, khổ 1435mm, tốc độ thiết kế 350km/h, tải trọng 17 tấn/trục; dự kiến thời gian di chuyển từ ga đầu đến ga cuối khoảng hơn 13 phút.

Tổng mức đầu tư hơn 85.650 tỷ đồng, tương đương khoảng 4 tỷ USD.

Tuyến metro Bến Thành-Cần Giờ chạy song song đường Rừng Sát, giai đoạn đầu chỉ có 2 nhà ga. (Ảnh: Lương Ý)

Ở giai đoạn 1, tuyến có hai nhà ga gồm ga đầu Bến Thành, ga cuối Cần Giờ. Giai đoạn 2 sẽ tăng thêm nhà 4 ga (nếu có nhu cầu), gồm ga Tân Thuận, Tân Mỹ, Nhà Bè, Bình Khánh.

Dự án đi qua 8 xã phường của TP, gồm phường Bến Thành, phường Xóm Chiều, phường Tân Thuận, phường Tân Mỹ, xã Nhà Bè, xã Bình Khánh, xã An Thới Đông và xã Cần Giờ, với tổng diện tích đất sử dụng khoảng 317,67 ha.

Hướng tuyến dự án bắt đầu tại Km0+00 nằm trong công viên 23 Tháng 9, đi dọc trong khu đất công viên song song với đường Lê Lai, đến đường Nguyễn Thái Học rồi chuyển hướng đi dọc theo đường Ký Con, vượt qua rạch Bến Nghé sang đường Lê Quốc Hưng.

Sau khi đi qua chợ Xóm Chiếu sẽ chuyển hướng đi dọc theo đường Nguyễn Tất Thành đến khu vực cầu Tân Thuận 2 sang đường Nguyễn Văn Linh qua nút giao với đường Nguyễn Thị Thập (khoảng Km4+950) sang địa phận phường Tân Mỹ.

Tuyến này tiếp tục vượt qua nút giao giữa đường Nguyễn Văn Linh với cầu Phú Mỹ đến đường Nguyễn Lương Bằng; vượt sông Rạch Đĩa sang địa phận xã Nhà Bè; vượt sông Soài Rạp sang địa phận xã Bình Khánh.

Tiếp tục đi song song với đường bộ cao tốc Bến Lức – Long Thành, sau đó chuyển hướng Đông Nam bám theo đường Rừng Sác vượt sông Lôi Giang, sông Dinh Bà đến điểm cuối thuộc khu đô thị Cần Giờ- xã Cần Giờ.

Sơ đồ hướng tuyến metro Bến Thành-Cần Giờ. (Nguồn: Vinspeed)

Toàn tuyến dự kiến có 5 đoàn tàu, mỗi tàu 8 toa với sức chứa 600 hành khách sử dụng ghế ngồi cố định, không có chỗ đứng. Dự kiến tần suất chạy tàu 20 phút/chuyến, áp dụng thống nhất cho cả khung giờ cao điểm và thấp điểm trong ngày, bắt đầu từ 6-23h tất cả ngày trong tuần.

Dự án đường sắt Bến Thành – Cần Giờ là dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông mới, đầu tư trực tiếp. Dự án dự kiến sử dụng khoảng 400 lao động sau khi đưa vào vận hành.

Công trình dự kiến khởi công ngày 19/12 tới, hoàn thành, khai thác năm 2028. Trong đó phần thi công, lắp đặt thiết bị được thực hiện từ quý IV/2025 đến quý III/2027. Cuối năm 2027, đơn vị sẽ vận hành thử nghiệm và quý I/2028 bắt đầu khai thác thương mại.

Đơn vị đầu tư cho biết hướng tuyến lựa chọn đi qua vùng đệm khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ mà không đi vào vùng lõi. Đoạn tuyến Km44+00 đi về phía Đông tránh ranh giới khu vực bảo vệ rừng loại I.