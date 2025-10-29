Vingroup đề xuất kéo dài metro từ Cần Giờ đến ga Bến Thành, TP.HCM ủng hộ

(VTC News) -

Văn phòng UBND TP.HCM ngày 29/10 thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, tại cuộc họp giải quyết kiến nghị của Tập đoàn Vingroup, trong đó có dự án đường sắt đô thị nối trung tâm TP.HCM - Cần Giờ.

Theo kiến nghị của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc VinSpeed thuộc Vingroup, nhà đầu tư này muốn kéo dài tuyến metro kết nối Cần Giờ đi trung tâm TP.HCM tới ga Bến Thành - kết nối trực tiếp tại ga Bến Thành của tuyến số 1 Bến Thành - Suối Tiên, thay vì điểm dừng ở Tân Thuận (Quận 7 cũ).

Theo phương án trước đây, metro kết nối Cần Giờ với trung tâm TP.HCM dài khoảng 48,5 km, từ Tân Thuận đến trung tâm xã Cần Giờ, chạy dọc đường Rừng Sác. (Ảnh: Lương Ý)

Việc điều chỉnh tuyến về ga Bến Thành nhằm nâng cao hiệu quả khai thác vận hành, tăng độ phủ dịch vụ, và khả năng kết nối khu dân cư, trung tâm thương mại và khu vực trung tâm kinh tế hành chính của thành phố. Bên cạnh đó là tăng tính kết nối với mạng lưới metro của thành phố, góp phần hình thành mạng lưới giao thông công cộng đồng bộ, thuận tiện cho người dân.

Kết luận về kiến nghị của nhà đầu tư với dự án này, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được ủng hộ đề xuất điều chỉnh điểm đầu tuyến từ ga Tân Thuận sang ga Bến Thành.

Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị phía VinSpeed tiếp tục nghiên cứu hướng tuyến, nhằm đảm bảo tính khả thi, tối ưu hóa khả năng khai thác, gia tăng khả năng kết nối và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng phát triển không gian đô thị của TP.HCM, phát huy tối đa hiệu quả đầu tư.

Song song đó, phối hợp với các sở ngành liên quan cập nhật hướng tuyến bổ sung vào quy hoạch đường sắt đô thị.

Kết luận cũng yêu cầu VinSpeed khẩn trương hoàn thiện trình Hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư dự án tuyến đường sắt đô thị nối trung tâm TP.HCM - Cần Giờ.

Yêu cầu Chủ tịch Hội đồng thẩm định - Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM khẩn trương tổ chức thẩm định hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư theo quy định pháp luật, trình UBND TP.HCM xem xét, quyết định.

Thời gian hoàn thành chỉ đạo này trước ngày 31/10.

Theo đề xuất mới, tuyến metro Cần Giờ sẽ kéo dài thêm khoảng 5km từ Tân Thuận đến ga Bến Thành của tuyến Bến Thành-Suối Tiên. (Ảnh: Lương Ý)

Trong đề xuất gửi Sở Tài chính TP.HCM trước đó của VinSpeed, tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Giờ có điểm đầu tuyến đặt Tân Thuận, điểm cuối tại xã Cần Giờ.

Tuy nhiên theo đơn vị này, trong quá trình nghiên cứu, nhận thấy việc đặt điểm đầu tuyến tại phường Tân Thuận sẽ dẫn đến một số khó khăn, chưa đảm bảo liên thông với mạng lưới đường sắt đô thị của TP.

Nhà đầu tư xin đề xuất điều chỉnh tuyến được bắt đầu tại khu vực trước của chợ Bến Thành, kết nối với tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên. Nếu tính theo đường thẳng, tuyến metro này sẽ kéo dài thêm gần 5 km so phương án cũ.

Việc điều chỉnh điểm đầu tuyến về Bến Thành, theo nhà đầu tư sẽ giúp kết nối đường sắt đi Cần Giờ với metro số 1 và các tuyến khác, hình thành mạng lưới đồng bộ, thuận tiện cho khách trung chuyển và tăng hiệu quả đầu tư.

Khi được chấp thuận, doanh nghiệp sẽ phối hợp điều chỉnh, hoàn thiện hồ sơ để thành phố xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư.

Phương án phát sinh đoạn Bến Thành đến Tân Thuận, nhà đầu tư đề xuất được đi ngầm để giảm chi phí đền bù giải tỏa. Riêng đoạn từ Tân Thuận đến Cần Giờ sẽ tiếp tục thực hiện theo phương án đã đề xuất trước đó.

Theo phương án cũ, tuyến metro kết nối trung tâm TP.HCM đến Cần Giờ dài khoảng 48,5 km, đi trên cao, điểm đầu đặt tại phường Tân Thuận, điểm cuối nối vào Khu đô thị lấn biển Cần Giờ.

Trên tuyến này có 2 nhà ga là Tân Thuận, Cần Giờ, cùng một depot nằm trong khu đất rộng 39 ha gần khu đô thị lấn biển Cần Giờ.

Dự án được thiết kế đường đôi, vận tốc tối đa 350 km/h.