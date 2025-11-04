Đô thị lấn biển Cần Giờ - ứng viên nặng ký danh hiệu 'Kỳ quan Đô thị Tương lai'

(VTC News) -

Ngày 31/10 vừa qua, chiến dịch bầu chọn “7 Kỳ quan Đô thị Tương lai” do tổ chức New7Wonders phát động đã chính thức mở cổng, kêu gọi cộng đồng toàn cầu tìm ra những biểu tượng tiêu biểu nhất cho tinh thần đổi mới, sáng tạo và phát triển bền vững. Trong danh sách đề cử sơ bộ, Việt Nam gây chú ý với Vinhomes Green Paradise - siêu đô thị lấn biển tại Cần Giờ, phát triển theo mô hình ESG++, mang tầm vóc quốc tế.

Các kỳ quan của tương lai đang được kiến tạo ngay hôm nay

Khác với các bảng xếp hạng “thành phố đáng sống” hay “đô thị thông minh” truyền thống, “7 Kỳ quan Đô thị Tương lai” của New7Wonders hướng tới những biểu tượng kiến tạo của thế kỷ 21.

Theo New7Wonders, bộ tiêu chí bình chọn bao gồm: Quy hoạch bền vững, công nghệ xanh, quản trị thông minh, kết nối xã hội và đóng góp toàn cầu.

Ông Bernard Weber, Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch New7Wonders, chia sẻ: “Với ‘7 Kỳ quan Đô thị Tương lai’, chúng tôi đang mở rộng sứ mệnh của mình từ tôn vinh di sản nhân loại đến tôn vinh tầm nhìn của chúng ta. Các kỳ quan của tương lai đang được kiến tạo ngay hôm nay - từ chính những lựa chọn, sức sáng tạo và bản lĩnh của các nhà tiên phong trong quy hoạch đô thị”.

Các đề cử “Kỳ quan Đô thị Tương lai” đến ngày 4/11/2025.

Trong danh sách đề cử sơ bộ, không khó để nhận ra những biểu tượng đô thị thông minh, bền vững đương đại: Tianjin Eco-City (Trung Quốc), The Sustainable City (Dubai), Oxagon (Ả rập Xê-út), Lusail City (Qatar), Belmont (Mỹ)…

Và giữa những cái tên ấy, Việt Nam gây chú ý với dự án Vinhomes Green Paradise - đại diện tiêu biểu cho mô hình ESG++, phát triển hài hòa giữa thiên nhiên, con người và công nghệ, hướng tới đô thị bền vững toàn diện.

Vinhomes Green Paradise: Biểu tượng quốc gia và cơ hội kiến tạo kỳ tích mới

Theo giới chuyên gia, việc Việt Nam góp mặt với Vinhomes Green Paradise là bước tiến tất yếu trong hành trình hướng tới tương lai xanh. Dự án hội tụ đầy đủ, thậm chí vượt trội các tiêu chí mà New7Wonders đặt ra cho một “kỳ quan đô thị tương lai”.

“Vinhomes Green Paradise định hình cuộc sống chất lượng tuyệt đối từ dịch vụ tới cảm xúc, định nghĩa cuộc sống đô thị thông minh, ứng dụng công nghệ cao. Đó chính là giá trị sống mới cho nhân loại", KTS Khương Văn Mười, nguyên Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, đánh giá.

Vinhomes Green Paradise có quy mô 2.870 ha, tựa lưng vào Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn được UNESCO công nhận và hướng mặt ra Thái Bình Dương. Địa thế hiếm có này giúp dự án trở thành mô hình đô thị biển xanh độc nhất, vừa mở rộng không gian phát triển về phía biển, vừa tạo cực tăng trưởng bền vững cho TP.HCM, tương tự Dubai hay Singapore.

Dự án được quy hoạch với triết lý “lấy con người và thiên nhiên làm trung tâm”, song hành giữa phát triển và bảo tồn. Trong đó, 100% năng lượng vận hành là từ nguồn tái tạo. Giao thông xanh, hạ tầng thông minh và quy hoạch sinh thái khép kín được tích hợp toàn diện.

Trong khâu thi công, dự án ứng dụng công nghệ san lấp tiên tiến, vật liệu thân thiện môi trường, quy trình kiểm soát nghiêm ngặt để giảm thiểu tác động sinh thái, đạt chuẩn “Smart Infrastructure” (Hạ tầng thông minh).

Đặc biệt, ESG++, mô hình nâng cấp từ ESG truyền thống, bổ sung hai trụ cột Tái sinh (Regeneration) và Thích ứng (Resilience), chính là điểm khác biệt cốt lõi giúp dự án vượt chuẩn “Sustainability Vision” (Tầm nhìn bền vững) của New7Wonders.

“Tấm hộ chiếu ESG”này không chỉ mở cửa cho sự hội nhập về kinh tế, mà còn là cam kết trách nhiệm với tương lai, với môi trường, và thế hệ mai sau", ông Bùi Văn Doanh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam, nhận định.

Vinhomes Green Paradise - siêu đô thị ESG++ đầu tiên của Việt Nam sở hữu địa thế “tựa rừng hướng biển hiếm có.

Không chỉ là một siêu dự án bất động sản, Vinhomes Green Paradise được định vị như thành phố điểm đến toàn cầu, nơi bản sắc địa phương và truyền thống Việt hòa quyện cùng phong cách sống quốc tế.

Dự án quy tụ những công trình biểu tượng, như: Biển hồ nhân tạo Paradise Lagoon hơn 800 ha - lớn nhất thế giới; Tòa tháp 108 tầng - Top 10 thế giới; Nhà hát Sóng Xanh 7 ha - được ví như “Sydney Opera House phiên bản Việt”; 2 sân golf 18 hó; cảng tàu quốc tế 5 sao Landmark Habour; tổ hợp khách sạn nghỉ dưỡng gần 7.000 phòng lớn nhất Việt Nam; quần thể vui chơi giải trí 122 ha...

Những hạng mục này dự kiến mang lại 40 triệu lượt khách mỗi năm, khẳng định tầm vóc “thành phố điểm đến toàn cầu” của dự án - đáp ứng tiêu chí “Global Impact” (Tác động toàn cầu).

Song song với đó, Vingroup còn là đô thị vì cộng đồng với hệ thống trường học, bệnh viện, công viên chủ đề đa dạng, và đặc biệt là mô hình đô thị hưu trí, dưỡng lão cao cấp Vin New Horizon, tiên phong kiến tạo môi trường sống cân bằng, nhân văn và trọn vẹn cho mọi thế hệ.

Sự kết hợp này giúp Vinhomes Green Paradise vượt chuẩn nhiều tiêu chí của New7Wonders, khi không chỉ là “đô thị đáng sống”, mà còn là “đô thị kết nối”, “đô thị truyền cảm hứng” - nơi quy hoạch, công nghệ và giá trị nhân văn cùng được đặt ngang hàng.

Dù kết quả còn ở phía trước, song việc Vinhomes Green Paradise góp mặt trong danh sách đề cử đã đủ để khẳng định bước tiến mới của Việt Nam trong tư duy phát triển đô thị hiện đại, bền vững và nhân văn. Từ di sản tự nhiên Cần Giờ, một “kỳ quan đô thị tương lai” đang dần thành hình, biểu tượng cho trí tuệ, tầm nhìn toàn cầu và khát vọng kiến tạo thế giới tốt đẹp hơn của người Việt.

“Đây không chỉ là một cuộc bình chọn mà là một tuyên ngôn về tầm nhìn và niềm tin vào tương lai mà Việt Nam đang kiến tạo cho chính mình”, ông Trần Tường Huy, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu du lịch xã hội, nhận định.

Với chiến thắng của Vịnh Hạ Long trong cuộc bình chọn “7 Kỳ quan Thiên nhiên Thế giới mới” năm 2011, chúng ta có quyền hy vọng Việt Nam sẽ lập nên kỳ tích mới với Vinhomes Green Paradise.