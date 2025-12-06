Sắc hồng hoa tớ dày phủ rực núi rừng Mù Cang Chải giữa ngày đông

Đầu tháng 12, những ngọn núi quanh Mù Cang Chải (Lào Cai) như khoác lên lớp áo mới khi hoa tớ dày đồng loạt bung nở. Từng sườn đồi, triền rừng và cả các bản làng của người Mông đều được phủ sắc hồng đặc trưng, tạo nên khung cảnh rực rỡ hiếm có giữa những ngày đông lạnh giá.
Hoa tớ dày, hay còn gọi là đào rừng, từ lâu đã trở thành dấu hiệu quen thuộc báo mùa Tết truyền thống của đồng bào Mông. Loài hoa này nở sớm hơn nhiều vùng khác, thường vào khoảng một đến hai tháng trước Tết Nguyên đán.
Năm nay, đợt không khí lạnh tràn về sớm khiến màu hoa càng đậm, tạo nên sắc thái nổi bật trên nền trời mờ sương của vùng cao 1.000 - 1.600 m.
Khác với hoa đào trồng ở đồng bằng, tớ dày có năm cánh mảnh và dài, tạo dáng vẻ nhẹ nhàng nhưng rất nổi bật khi nở thành từng chùm. Đặc biệt, vào thời điểm cây rụng hết lá, toàn bộ sắc hồng như được dồn lại trên những cành khẳng khiu, khiến ai đi ngang cũng phải dừng lại chiêm ngưỡng.
Trong chuyến lên Mù Cang Chải ngày 1/12, anh Nguyễn Minh Hải, 30 tuổi, du khách từ Hà Nội, cho biết anh không nghĩ hoa đã nở rộ đến vậy. “Dọc đường vào trung tâm xã, tôi thấy cả một vùng hồng trải dài. Trời thì lạnh, sương phủ nhưng hoa lại rất rực. Nhìn cảnh đó, tôi có cảm giác như mùa đông bỗng trở nên ấm hơn”, anh Hải nói.
Không chỉ du khách, người dân địa phương cũng cảm nhận rõ vẻ đẹp đặc biệt của mùa hoa năm nay. Chị Giàng Thị Dua, sống tại xã La Pán Tẩn, cho biết hoa ở khu vực cao như nhà chị thường nở sớm hơn. “Năm nay rét nhiều nên hoa lên màu đẹp lắm, cánh dày và lâu tàn hơn. Mấy hôm nay tôi thấy khách đến chụp ảnh khá đông, nhất là buổi sáng sương tan”, chị Dua cho biết.
Theo một hướng dẫn viên dẫn khách trên nhiều cung trekking ở Mù Cang Chải, hoa tớ dày luôn nở theo quy luật riêng: nơi cao nở trước, xuống thấp nở sau. Vì vậy, La Pán Tẩn thường là điểm đầu tiên chuyển màu, tiếp đến là Pú Nhu, Lao Chải, rồi lan dần về phía trung tâm Mù Cang Chải.
Tại các bản như Thào Chua Chải, Mí Háng, Mồ Dề hay Chế Cu Nha, những cây tớ dày trụi lá hiện đang nở rộ, biến không gian vốn quen thuộc thành bức tranh đa tầng sắc độ hồng.
Mùa hoa tớ dày thường kéo dài khoảng một tháng, nhưng rực rỡ nhất chỉ trong ba đến bốn tuần. Hiện tại, Mù Cang Chải đang ở đỉnh mùa, khi nhiệt độ thấp, trời trong và những cơn gió lạnh thổi nhẹ làm cánh hoa rung khẽ trên nền bầu trời xám nhạt.
Với những người yêu thiên nhiên, đây là thời điểm lý tưởng nhất để cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp vùng cao mùa đông.