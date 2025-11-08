Mùa hoa tam giác mạch nở rộ, thiếu nữ rủ nhau lên Đồng Văn săn ảnh đẹp

Những ngày đầu tháng 11, khi tiết trời miền núi chuyển se lạnh, cao nguyên Đồng Văn (tỉnh Tuyên Quang) bước vào mùa hoa tam giác mạch rực rỡ nhất trong năm. Trên khắp các sườn núi, triền đồi và thung lũng, hoa nở thành từng thảm hồng, tím, trắng đan xen, tạo nên bức tranh thiên nhiên cuốn hút.
Hoa tam giác mạch thuộc họ lúa mì, trước kia được người dân vùng cao gieo trồng sau vụ ngô để lấy hạt làm lương thực. Nhưng theo thời gian, loài hoa mảnh mai ấy đã trở thành biểu tượng của vùng cao nguyên đá, mang lại sức sống mới cho du lịch địa phương.
Hoa thường nở rộ từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 12, khi sương giăng và gió mùa đông bắt đầu ùa về, khoe sắc dịu dàng giữa núi đá xám và ruộng bậc thang.
Những ngày này, dọc các xã Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Sà Phìn, Lũng Cú hay Mèo Vạc, hoa tam giác mạch đang nở rộ. Nhiều du khách từ khắp nơi đổ về check-in, trải nghiệm và chụp ảnh lưu niệm.
Không gian bao la, thảm hoa kéo dài vô tận khiến ai đến cũng ngỡ như đang lạc giữa miền cổ tích.
“Tôi đã nghe nói nhiều về mùa hoa tam giác mạch, nhưng chỉ khi đến tận nơi mới thấy hết vẻ đẹp của nó. Màu hoa thay đổi theo từng buổi trong ngày, khi thì trắng hồng, khi lại ngả tím, rất khó diễn tả bằng lời. Giữa tiết trời se lạnh, đứng giữa biển hoa, tôi thấy lòng thật bình yên”, chị Nguyễn Thu Hằng, du khách đến từ Hà Nội chia sẻ.
"Tôi từng xem ảnh hoa tam giác mạch nhiều lần nhưng đến tận nơi mới thật sự ấn tượng. Màu hoa thay đổi theo ánh sáng trong ngày, cảm giác rất đặc biệt”, chị Ngọc Anh, du khách đến từ Hải Phòng nói.
Từ sáng sớm đến chiều muộn, nhiều điểm trồng hoa đều tấp nập người đến ngắm cảnh, chụp ảnh. Trên những con đường uốn quanh vách núi, dòng xe chậm rãi lăn bánh, dừng lại ở bất cứ nơi nào có thảm hoa rực rỡ để du khách ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ.
Hoa tam giác mạch không chỉ mang vẻ đẹp mộc mạc, quyến rũ mà còn là minh chứng cho sức sống bền bỉ của con người vùng cao nguyên đá. Từ mảnh đất khô cằn, những bông hoa nhỏ bé vẫn vươn lên khoe sắc, như lời chào thân thương gửi đến du khách bốn phương.
Theo kế hoạch của UBND tỉnh Tuyên Quang, Lễ hội Hoa tam giác mạch lần thứ XI sẽ khai mạc vào 20 giờ, tối 29/11 tại Trung tâm xã Đồng Văn.
Lễ hội năm nay có chủ đề “Miền đá nở hoa”, là hoạt động văn hóa, du lịch quy mô cấp tỉnh, nhằm tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên, bản sắc văn hóa các dân tộc, đồng thời quảng bá hình ảnh du lịch Tuyên Quang thân thiện, mến khách.
Nhiều năm qua, Lễ hội Hoa tam giác mạch đã trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng, chủ đạo của tỉnh Tuyên Quang, thu hút hàng trăm nghìn du khách trong và ngoài nước mỗi mùa hoa nở.