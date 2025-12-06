Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 6/12/2025 - XSHCM 6/12

XSHCM 6/12. Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 6/12/2025 quay số mở thưởng vào lúc 16h15, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả XSHCM 6/12/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSHCM 6/12 - Trực tiếp kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 6/12/2025 - Xổ số Hồ Chí Minh thứ Bảy ngày 6/12/2025

Quy định cần biết

- Vé số trúng phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không bị tẩy xóa, không sửa chữa.

- Vé số trúng có thời hạn nhận thưởng trong 30 ngày, kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết công bố kết quả quay số mở thưởng. Quá thời hạn này, vé số trúng thưởng không còn giá trị lĩnh tiền thưởng.

- Vé số trúng chỉ được lĩnh thưởng một lần với đủ giá trị giải thưởng trúng bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Trường hợp vé số trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng thưởng sẽ lĩnh đủ tất cả giá trị giải thưởng trúng.

- Người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp đến lĩnh thưởng thì được ủy quyền cho người đại diện hợp pháp lĩnh thưởng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai có đài TP.HCM, Đồng Tháp và Cà Mau thực hiện quay thưởng.

- XSMN thứ Ba có đài Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu thực hiện quay thưởng.

- XSMN thứ Tư có đài Sóc Trăng, Cần Thơ và Đồng Nai thực hiện quay thưởng.

- XSMN thứ Năm có đài Bình Thuận, Tây Ninh và An Giang thực hiện quay thưởng.

- XSMN thứ Sáu có đài Trà Vinh, Bình Dương và Vĩnh Long thực hiện quay thưởng.

- XSMN thứ Bảy có đài Long An, Bình Phước, Hậu Giang và TP.HCM thực hiện quay thưởng.

- XSMN Chủ nhật do đài Đà Lạt, Tiền Giang và Kiên Giang thực hiện quay thưởng.

