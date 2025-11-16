Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 17/11/2025 - XSHCM 17/11

XSHCM 17/11. Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 17/11/2025 quay số mở thưởng vào lúc 16h15, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP.HCM. Kết quả XSHCM 17/11/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSHCM 17/11 - Trực tiếp kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 17/11/2025 - Xổ số Hồ Chí Minh thứ Hai ngày 17/11/2025

Quy định cần biết

- Vé số trúng phải giữ nguyên vẹn, không rách, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa.

- Thời hạn lĩnh thưởng của vé số trúng là 30 ngày, kể từ ngày công bố kết quả trúng thưởng (ngày mở thưởng). Quá thời hạn 30 ngày, vé số trúng sẽ không được lĩnh thưởng.

- Vé số trúng chỉ lĩnh thưởng một lần bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản tùy theo yêu cầu người trúng thưởng.

- Trường hợp vé số trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng thưởng sẽ lĩnh đủ giá trị các giải trúng.

- Người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể đến lĩnh thưởng thì được phép ủy quyền cho người khác lĩnh thưởng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ Hai: XSMN tổ chức quay số mở thưởng tại đài Cà Mau, Đồng Tháp, TP.HCM.

- Thứ Ba: XSMN tổ chức quay số mở thưởng tại đài Bến Tre, Bạc Liêu và Vũng Tàu.

- Thứ Tư: XSMN tổ chức quay số mở thưởng tại đài Sóc Trăng, Cần Thơ và Đồng Nai.

- Thứ Năm: XSMN tổ chức quay số mở thưởng tại đài Bình Thuận, Tây Ninh và An Giang.

- Thứ Sáu: XSMN tổ chức quay số mở thưởng tại đài Vĩnh Long, Trà Vinh và Bình Dương.

- Thứ Bảy: XSMN tổ chức quay số mở thưởng tại đài Hậu Giang, Bình Phước, Long An và TP.HCM.

- Chủ nhật: XSMN tổ chức quay số mở thưởng tại đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt.

