Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 3/11/2025 - XSHCM 3/11

XSHCM 3/11. Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 3/11/2025 được quay số mở thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả XSHCM 3/11/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSHCM 3/11 - Trực tiếp kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 3/11/2025 - Xổ số Hồ Chí Minh thứ Hai ngày 3/11/2025

Quy định cần biết

- Vé số trúng thưởng cần giữ nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, không được tẩy xóa, không sửa chữa.

- Thời hạn nhận thưởng đối với vé số trúng là 30 ngày, kể từ ngày quay số mở thưởng. Sau thời hạn quy định, vé số trúng không còn giá trị để lĩnh thưởng.

- Vé trúng được nhận thưởng một lần duy nhất bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản tùy vào yêu cầu của người lĩnh thưởng.

- Trường hợp vé trúng nhiều giải thì người trúng thưởng sẽ lĩnh đủ giá trị các giải thưởng đó.

- Nếu người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể tự mình đến lĩnh thưởng thì được ủy quyền cho người đại diện hợp pháp.

Lịch quay thưởng XSMN

- Thứ 2: XSMN thực hiện quay thưởng tại đài TP.HCM, Cà Mau, Đồng Tháp.

- Thứ 3: XSMN thực hiện quay thưởng tại đài Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu.

- Thứ 4: XSMN thực hiện quay thưởng tại đài Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Nai.

- Thứ 5: XSMN thực hiện quay thưởng tại đài Tây Ninh, Bình Thuận, An Giang.

- Thứ 6: XSMN thực hiện quay thưởng tại đài Trà Vinh, Vĩnh Long, Bình Dương.

- Thứ 7: XSMN thực hiện quay thưởng tại đài Bình Phước, Hậu Giang, Long An, TP.HCM.

- Chủ nhật: XSMN thực hiện quay thưởng tại đài Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt.

Theo dõi kết quả xổ số Hồ Chí Minh hôm nay 3/11/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.