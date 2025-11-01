Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 1/11/2025 - XSHCM 1/11

XSHCM 1/11. Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 1/11/2025 được quay số mở thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả XSHCM 1/11/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSHCM 1/11 - Trực tiếp kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 1/11/2025 - Xổ số Hồ Chí Minh thứ Bảy ngày 1/11/2025

Quy định cần biết

- Vé số trúng thưởng cần giữ nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không được tẩy xóa, không sửa chữa.

- Thời hạn lĩnh thưởng đối với vé trúng là 30 ngày, kể từ ngày mở thưởng. Quá 30 ngày quy định, vé trúng sẽ không còn giá trị nhận thưởng.

- Vé số trúng chỉ được nhận thưởng một lần bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt tùy vào yêu cầu của người lĩnh thưởng.

- Nếu vé số trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng thưởng sẽ nhận đủ giá trị các giải thưởng đó.

- Trường hợp người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể nhận thưởng thì được phép ủy quyền cho người đại diện hợp pháp.

Lịch quay thưởng XSMN

- Thứ 2: XSMN thực hiện quay thưởng tại đài Đồng Tháp, Cà Mau, TP.HCM.

- Thứ 3: XSMN thực hiện quay thưởng tại đài Vũng Tàu, Bến Tre, Bạc Liêu.

- Thứ 4: XSMN thực hiện quay thưởng tại đài Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng.

- Thứ 5: XSMN thực hiện quay thưởng tại đài Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận.

- Thứ 6: XSMN thực hiện quay thưởng tại đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh.

- Thứ 7: XSMN thực hiện quay thưởng tại đài Hậu Giang, Bình Phước, TP.HCM, Long An.

- Chủ nhật: XSMN có đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt sẽ quay thưởng.

