Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 18/10/2025 - XSHCM 18/10

XSHCM 18/10. Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 18/10/2025 được mở thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả XSHCM 18/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSHCM 18/10 - Trực tiếp kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 18/10/2025 - Xổ số Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 18/10/2025

Quy định cần biết

- Vé số trúng thưởng cần giữ nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, không có dấu vết tẩy xóa, không sửa chữa.

- Thời hạn lĩnh thưởng của vé số trúng giải là 30 ngày, kể từ ngày có kết quả trúng thưởng do công ty xổ số kiến thiết công bố. Quá 30 ngày, vé số trúng không còn giá trị nhận thưởng.

- Vé trúng chỉ có giá trị nhận thưởng một lần bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo yêu cầu của người trúng thưởng.

- Vé số trúng nhiều hạng giải thì người trúng thưởng sẽ lĩnh đủ giá trị các giải đó.

- Trường hợp người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp lĩnh thưởng thì được ủy quyền lĩnh thưởng cho người đại diện hợp pháp.

Lịch quay thưởng XSMN

- XSMN thứ 2 có đài TP.HCM ,Đồng Tháp, Cà Mau quay số mở thưởng.

- XSMN thứ 3 do đài Bến Tre, Bạc Liêu, Vũng Tàu sẽ mở thưởng

- XSMN thứ 4 do đài Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng quay số mở thưởng.

- XSMN thứ 5 quay số mở thưởng tại đài An Giang, Tây Ninh, Bình Thuận.

- XSMN thứ 6 quay số mở thưởng tại đài Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương.

- XSMN thứ 7 được mở thưởng tại đài Hậu Giang, Bình Phước, TP.HCM, Long An.

- XSMN Chủ nhật được quay thưởng tại đài Đà Lạt, Tiền Giang và Kiên Giang.

