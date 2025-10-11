Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 11/10/2025 - XSHCM 11/10

XSHCM 11/10. Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 11/10/2025 được mở thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả XSHCM 11/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.
- Vé số trúng phải giữ gìn cẩn thận, còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, không được tẩy xóa, không sửa chữa.
- Thời hạn nhận thưởng của vé trúng là 30 ngày, được tính kể từ ngày mở thưởng. Sau thời hạn này, vé trúng không còn giá trị nhận thưởng.
- Vé số trúng được nhận thưởng một lần với đầy đủ giá trị giải trúng bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt theo yêu cầu người trúng thưởng.
- Nếu vé trúng cùng lúc nhiều giải thì người chơi sẽ lĩnh đủ giá trị các giải đó.
- Trường hợp người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp lĩnh thưởng thì được phép ủy quyền lĩnh thưởng cho người đại diện hợp pháp.
- XSMN thứ Hai sẽ mở thưởng tại đài Đồng Tháp, Cà Mau và TP.HCM.
- XSMN thứ Ba sẽ mở thưởng tại đài Bến Tre, Bạc Liêu và Vũng Tàu.
- XSMN thứ Tư sẽ mở thưởng tại đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng.
- XSMN thứ Năm sẽ mở thưởng tại đài An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận.
- XSMN thứ Sáu sẽ mở thưởng tại đài Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương.
- XSMN thứ Bảy sẽ mở thưởng tại đài Bình Phước, Hậu Giang, Long An và TP.HCM.
- XSMN Chủ nhật sẽ mở thưởng tại đài Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang.
