Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 27/9/2025 - XSHCM 27/9 

XSHCM 27/9. Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 27/9/2025 mở thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả XSHCM 27/9/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.
- Kết quả xổ số TP.HCM ngày 22/9/2025
- XSHCM 20/9/2025
- XSHCM 15/9/2025
- XSHCM 13/9/2025
- Vé trúng thưởng phải giữ nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, không có dấu vết tẩy xóa, không sửa chữa.
- Vé trúng có thời hạn lĩnh thưởng trong vòng 30 ngày, tính từ ngày quay số mở thưởng. Quá 30 ngày, vé số trúng không còn giá trị lĩnh hưởng.
- Vé trúng thưởng chỉ được nhận thưởng một lần bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo yêu cầu của người trúng thưởng.
- Trường hợp vé số trúng cùng lúc nhiều giải khác nhau thì người chơi sẽ được lĩnh tất cả các giải thưởng đó.
- Người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp đến lĩnh thưởng thì được phép ủy quyền lĩnh thưởng cho người đại diện hợp pháp.
- Thứ 2: XSMN do đài Đồng Tháp, Cà Mau và TP.HCM mở thưởng.
- Thứ 3: Xổ số miền Nam có đài Bến Tre, Vũng Tàu và Bạc Liêu quay thưởng.
- Thứ 4: Xổ số miền Nam có đài Cần Thơ, Đồng Nai và Sóc Trăng quay thưởng.
- Thứ 5: Xổ số miền Nam có đài An Giang, Tây Ninh, Bình Thuận mở thưởng.
- Thứ 6: Xổ số miền Nam có đài Trà Vinh, Vĩnh Long, Bình Dương mở thưởng.
- Thứ 7: Xổ số miền Nam có đài Hậu Giang, Bình Phước, Long An và TP.HCM quay thưởng.
- Chủ nhật: Xổ số miền Nam do đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt mở thưởng.
Theo dõi kết quả xổ số Hồ Chí Minh hôm nay 27/9/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.