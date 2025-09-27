Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 27/9/2025 - XSHCM 27/9 

XSHCM 27/9. Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 27/9/2025 mở thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả XSHCM 27/9/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSHCM 27/9 - Trực tiếp kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 27/9/2025 - Xổ số Hồ Chí Minh thứ Bảy ngày 27/9/2025

Xem lại kết quả xổ số TP.HCM các kỳ quay thưởng trước

- Kết quả xổ số TP.HCM ngày 22/9/2025

XSHCM 22/9, kết quả xổ số TP.HCM ngày 22/9/2025.

- XSHCM 20/9/2025

XSHCM 20/9, kết quả xổ số TP.HCM ngày 20/9/2025.

- XSHCM 15/9/2025

XSHCM 15/9, kết quả xổ số TP.HCM ngày 15/9/2025.

- XSHCM 13/9/2025

XSHCM 13/9, kết quả xổ số TP.HCM ngày 13/9/2025.

Quy định cần biết

- Vé trúng thưởng phải giữ nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, không có dấu vết tẩy xóa, không sửa chữa.

- Vé trúng có thời hạn lĩnh thưởng trong vòng 30 ngày, tính từ ngày quay số mở thưởng. Quá 30 ngày, vé số trúng không còn giá trị lĩnh hưởng.

- Vé trúng thưởng chỉ được nhận thưởng một lần bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo yêu cầu của người trúng thưởng.

- Trường hợp vé số trúng cùng lúc nhiều giải khác nhau thì người chơi sẽ được lĩnh tất cả các giải thưởng đó.

- Người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp đến lĩnh thưởng thì được phép ủy quyền lĩnh thưởng cho người đại diện hợp pháp.

Lịch quay thưởng XSMN

- Thứ 2: XSMN do đài Đồng Tháp, Cà Mau và TP.HCM mở thưởng.

- Thứ 3: Xổ số miền Nam có đài Bến Tre, Vũng Tàu và Bạc Liêu quay thưởng.

- Thứ 4: Xổ số miền Nam có đài Cần Thơ, Đồng Nai và Sóc Trăng quay thưởng.

- Thứ 5: Xổ số miền Nam có đài An Giang, Tây Ninh, Bình Thuận mở thưởng.

- Thứ 6: Xổ số miền Nam có đài Trà Vinh, Vĩnh Long, Bình Dương mở thưởng.

- Thứ 7: Xổ số miền Nam có đài Hậu Giang, Bình Phước, Long An và TP.HCM quay thưởng.

- Chủ nhật: Xổ số miền Nam do đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Hồ Chí Minh hôm nay 27/9/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.