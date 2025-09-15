Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 15/9/2025 - XSHCM 15/9 

XSHCM 15/9/2025. Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 15/9/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả XSHCM 15/9/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSHCM 15/9 - Trực tiếp kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 15/9/2025 - Xổ số Hồ Chí Minh thứ Hai ngày 15/9/2025

Xem lại KQXSHCM các ngày quay số mở thưởng trước

- XSHCM 13/9, kết quả xổ số TP.HCM thứ Bảy ngày 13/9/2025

XSHCM 13/9, kết quả xổ số TP.HCM hôm nay ngày 13/9/2025.

- XSHCM 8/9/2025

XSHCM 8/9, kết quả xổ số TP.HCM hôm nay ngày 8/9/2025.

- XSHCM 6/9/2025

XSHCM 6/9, kết quả xổ số TP.HCM hôm nay ngày 6/9/2025.

- XSHCM 1/9/2025

XSHCM 1/9, kết quả xổ số TP.HCM hôm nay ngày 1/9/2025.

Quy định cần biết

- Vé số trúng phải giữ gìn cẩn thận, đảm bảo còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, không có dấu vết tẩy xóa.

- Vé số trúng có thời hạn lĩnh thưởng trong 30 ngày kể từ ngày mở thưởng trên tờ vé. Quá thời hạn 30 ngày, các vé số trúng sẽ không còn giá trị lĩnh hưởng.

- Vé trúng được lĩnh thưởng một lần với đầy đủ giá trị giải trúng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo yêu cầu của người trúng thưởng.

- Trường hợp vé số trúng cùng lúc nhiều giải thì người trúng thưởng sẽ được lĩnh tất cả các giải thưởng đó.

- Trường hợp người trúng thưởng do nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp lĩnh thưởng thì có thể ủy quyền lĩnh thưởng cho người đại diện hợp pháp.

Lịch quay thưởng XSMN

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam do đài TP.HCM, Đồng Tháp, Cà Mau mở thưởng.

- Thứ Ba: Xổ số miền Nam có đài Bến Tre, Bạc Liêu, Vũng Tàu quay thưởng.

- Thứ Tư: Xổ số miền Nam có đài Sóc Trăng, Cần Thơ, Đồng Nai quay thưởng.

- Thứ Năm: Xổ số miền Nam có đài An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận quay thưởng.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Nam có đài Trà Vinh, Vĩnh Long, Bình Dương quay thưởng.

- Thứ Bảy: Xổ số miền Nam có đài Bình Phước, Hậu Giang, Long An và TP.HCM quay thưởng.

- Chủ nhật: Xổ số miền Nam có đài Tiền Giang, Kiên Giang và Đà Lạt mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Hồ Chí Minh hôm nay 15/9/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.