Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 13/9/2025 - XSHCM 13/9 

XSHCM 13/9. Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 13/9/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả XSHCM 13/9/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSHCM 13/9 - Trực tiếp kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 13/9/2025 - Xổ số Hồ Chí Minh thứ Bảy ngày 13/9/2025

Quy định cần biết

- Vé số trúng thưởng phải giữ gìn cẩn thận, đảm bảo còn nguyên vẹn, đảm bảo không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa.

- Vé trúng có thời hạn nhận thưởng trong 30 ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng. Quá thời hạn 30 ngày quy định, các vé trúng thưởng sẽ không còn giá trị lĩnh thưởng.

- Vé trúng được nhận thưởng một lần với đầy đủ giá trị giải thưởng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản tùy theo yêu cầu của người trúng thưởng.

- Nếu vé số trúng cùng lúc nhiều giải thì người trúng thưởng được lĩnh tất cả các giải thưởng đó.

- Trường hợp người trúng thưởng vì các nguyên nhân khách quan không thể đến nhận thưởng thì có thể ủy quyền lĩnh thưởng cho người đại diện hợp pháp.

Lịch quay thưởng XSMN

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam có đài Cà Mau, TP.HCM, Đồng Tháp quay thưởng.

- Thứ Ba: XSMN có đài Bạc Liêu, Bến Tre và Vũng Tàu quay thưởng.

- Thứ Tư: XSMN có đài Sóc Trăng, Cần Thơ và Đồng Nai quay thưởng.

- Thứ Năm: XSMN do đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận quay thưởng.

- Thứ Sáu: XSMN do đài Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương quay thưởng.

- Thứ Bảy: XSMN có đài Bình Phước, Hậu Giang, Long An, TP.HCM quay thưởng.

- Chủ nhật: XSMN do đài Tiền Giang, Kiên Giang và Đà Lạt mở thưởng.

