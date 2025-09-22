Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 22/9/2025 - XSHCM 22/9 

XSHCM 22/9. Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 22/9/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả XSHCM 22/9/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSHCM 22/9 - Trực tiếp kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 22/9/2025 - Xổ số Hồ Chí Minh thứ Hai ngày 22/9/2025

Quy định cần biết

- Vé số trúng phải giữ gìn cẩn thận, đảm bảo còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa.

- Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng là 30 ngày kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng (ngày quay số mở thưởng). Quá 30 ngày, các vé số trúng sẽ không còn giá trị lĩnh hưởng.

- Vé số trúng được lĩnh thưởng một lần với đầy đủ giá trị giải trúng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản tùy vào yêu cầu của người trúng thưởng.

- Trường hợp vé trúng cùng lúc nhiều giải thì người trúng thưởng được lĩnh tất cả các giải đó.

- Người trúng số vì các nguyên nhân khách quan không thể đến lĩnh thưởng thì có thể ủy quyền lĩnh thưởng cho người đại diện hợp pháp.

Lịch quay thưởng XSMN

- Thứ 2: Xổ số miền Nam có đài Đồng Tháp, Cà Mau và TP.HCM mở thưởng.

- Thứ 3: Xổ số miền Nam có đài Bến Tre, Bạc Liêu và Vũng Tàu quay thưởng.

- Thứ 4: Xổ số miền Nam có đài Cần Thơ, Sóc Trăng và Đồng Nai quay thưởng.

- Thứ 5: Xổ số miền Nam có đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận quay thưởng.

- Thứ 6: Xổ số miền Nam có đài Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương quay thưởng.

- Thứ 7: Xổ số miền Nam có đài Hậu Giang, Bình Phước, TP.HCM, Long An quay thưởng.

- Chủ nhật: Xổ số miền Nam có đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt mở thưởng.

