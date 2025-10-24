Trực tiếp kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 25/10/2025 - XSHCM 25/10

XSHCM 25/10. Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 25/10/2025 được quay số mở thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả XSHCM 25/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSHCM 25/10 - Trực tiếp kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 25/10/2025 - Xổ số Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 25/10/2025

Quy định cần biết

- Vé trúng thưởng cần giữ nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa.

- Vé số trúng có thời hạn nhận thưởng trong 30 ngày, kể từ ngày có kết quả trúng thưởng. Quá 30 ngày quy định, vé trúng sẽ không còn giá trị nhận tiền thưởng.

- Vé số trúng chỉ được lĩnh thưởng một lần với đầy đủ giá trị giải trúng bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt theo yêu cầu của người trúng thưởng.

- Nếu vé trúng nhiều giải thì người trúng thưởng sẽ nhận đủ giá trị các giải đó.

​- Trường hợp người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể lĩnh thưởng thì được phép ủy quyền lĩnh thưởng cho người đại diện hợp pháp.

Lịch quay thưởng XSMN

- Thứ 2: XSMN sẽ quay số mở thưởng tại đài Đồng Tháp, Cà Mau, TP.HCM.

- Thứ 3: XSMN quay số mở thưởng tại đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu.

- Thứ 4: XSMN quay số mở thưởng tại đài Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng.

- Thứ 5: XSMN quay số mở thưởng tại đài Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận.

- Thứ 6: XSMN quay số mở thưởng tại đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh.

- Thứ 7: XSMN quay số mở thưởng tại đài Hậu Giang, Bình Phước, TP.HCM, Long An.

- Chủ nhật: XSMN có đài Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt quay số mở thưởng.

