Cập nhật tỷ số U22 Malaysia 1-1 U22 Lào, bóng đá nam SEA Games 33

(VTC News) -

U22 Malaysia 1-1 U22 Lào Tiếp tục cập nhật 4' Bounphaeng Danish 33'

Trận đấu giữa U22 Malaysia và U22 Lào thuộc bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33 diễn ra lúc 16h hôm nay 6/12.

U22 Malaysia tràn lên tấn công ngay sau khi giao bóng nhưng nất ngờ lớn xảy ra ở ngay phút thứ tư. U22 Lào phản công chớp nhoáng. Bounphaeng sút tung lưới U22 Malaysia.

U22 Lào ghi bàn ở phút thứ 4.

Tuy nhiên, cũng chính Bounphaeng mắc lỗi khiến U22 Lào thủng lưới sau đó khoảng 30 phút. Hậu vệ này đỡ trượt bóng, tạo cơ hội cho Haykal Danish dứt điểm cận thành ghi bàn gỡ hòa cho U22 Malaysia.

Đội hình U22 Malaysia đấu với U22 Lào

U22 Malaysia: Zulhilmi, Mohd Hadi, Aiman, Alif, Shafizan, Sahaludin, Haqimi, Harry Danish, Norshisham, Haziq, Moses.

U22 Lào: Lokphathip, Somsanid, Sangvilay, Khounthoumphone, Keonuchanh, Choummaly, Phimmasen, Douangvilay, Xaysombath, Chanthaleuxay, Phetvongsa.

Thông tin trận đấu

Cuộc đối đầu giữa U22 Malaysia và U22 Lào có ảnh hưởng lớn đến U22 Việt Nam, đội bóng được nghỉ lượt trận này. Kết quả thắng thua, thậm chí từng bàn thắng của trận đấu này đều mang tính quyết định đến nhiệm vụ của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik ở lượt đấu cuối diễn ra ngày 11/12.

U22 Lào gây ra nhiều khó khăn cho U22 Việt Nam.

U22 Malaysia không được đánh giá cao tại SEA Games 33. Đoàn quân của huấn luyện viên Nafuzi Zain thất bại trong cả 2 giải đấu quan trọng năm 2025. Họ không vượt qua vòng loại U23 châu Á 2026 và bị loại sớm ngay từ vòng bảng của giải U23 Đông Nam Á.

Đến SEA Games 33, U22 Malaysia không có lực lượng mạnh nhất ở trận ra quân. Do giải vô địch quốc gia của Malaysia không tạm dừng trong thời gian diễn ra SEA Games, một số câu lạc bộ quyết định không "nhường" cầu thủ cho đội tuyển U22 ở trận đấu với U22 Lào.

Trong khi đó, U22 Lào cho thấy sự tiến bộ rõ rệt dưới thời huấn luyện viên Ha Hyeok-jun. Việc phần lớn các cầu thủ U22 Lào là tuyển thủ quốc gia cũng giúp đội bóng này có sự trưởng thành hơn khi thi đấu các trận quốc tế. Các học trò của huấn luyện viên Ha Hyeok-jun thậm chí từng gây khó khăn cho đội tuyển quốc gia Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027.

Xem trực tiếp U22 Malaysia vs U22 Lào trên kênh nào?

Trận U22 Malaysia đấu với U22 Lào được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình HTV, VTV 5 và hệ thống của FPT Play (gồm ứng dụng FPT Play, website fptplay.vn và kênh YouTube "FPT Bóng đá Việt").