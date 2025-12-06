+
Vì sao dự án mở đường ở Hà Nội 20 năm vẫn dang dở
Dự án mở đường Hạ Yên Quyết nối với Nguyễn Khang ở Hà Nội đã gần 20 năm chưa xong, vướng mắc lớn nhất là công tác giải phóng mặt bằng và quỹ nhà tái định cư.
Tin mới
Ớt tươi ở TP.HCM vẫn neo giá 160.000 đồng/kg
16:12 06/12/2025
Thị trường
Bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh vòng 15 mới nhất
16:11 06/12/2025
Bóng đá Anh
Sự trỗi dậy của xe điện: Xu hướng không thể đảo ngược
16:10 06/12/2025
Xe điện
Chiến lược An ninh mới của ông Trump báo hiệu sự tái sắp xếp lớn
16:06 06/12/2025
Tư liệu
Lịch cúp điện hôm nay ngày 7/12/2025 tại Thành phố Huế
16:06 06/12/2025
Cần biết
Khám phá bí ẩn Mắt của Sahara: cấu trúc kỳ vĩ giữa biển cát mênh mông
16:05 06/12/2025
Khám phá
Khai mạc Lễ hội trà Quốc tế, nhiều kỷ lục được vinh danh
16:01 06/12/2025
Chuyện bốn phương
Nga dội đợt tên lửa mới vào Ukraine, làm mất điện nhiều vùng
16:00 06/12/2025
Thời sự quốc tế
Bảo Việt nhận danh hiệu Ngôi sao CSI, 10 năm liên tiếp được vinh danh
15:58 06/12/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Không dự SEA Games 33, Lý Hoàng Nam lần đầu vô địch giải pickleball danh giá
15:55 06/12/2025
Tennis
Trực tiếp kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay 6/12/2025 - XSDNO 6/12
15:45 06/12/2025
Xổ số miền Trung
Báo Điện tử VTC News trao 250 triệu đồng hỗ trợ người dân vùng lũ
15:42 06/12/2025
Lá lành đùm lá rách
XSMT 6/12 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 6/12/2025
15:41 06/12/2025
Xổ số miền Trung
Vì sao dự án mở đường ở Hà Nội 20 năm vẫn dang dở
15:38 06/12/2025
VTC NEWS TV
Cập nhật tỷ số U22 Malaysia 1-1 U22 Lào, bóng đá nam SEA Games 33
15:38 06/12/2025
Bóng đá Việt Nam
Bảng giá xe Super Cub C125 mới nhất tháng 12/2025
15:21 06/12/2025
Thị trường
U22 Việt Nam nhận tin vui trước trận gặp U22 Malaysia
15:09 06/12/2025
Bóng đá Việt Nam
Loa phường 'réo' lúc 3h sáng ở Nghệ An: Cả xã mất ngủ, chính quyền xin lỗi
15:04 06/12/2025
VTC NEWS TV
Đà Lạt - Thành phố Du lịch sạch ASEAN
15:00 06/12/2025
Tin tức xanh
Vietlott 6/12 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 6/12/2025 - Xổ số Power 6/55
15:00 06/12/2025
Xổ số
Hiện trạng tuyến đường 'đắt nhất hành tinh' trước ngày bàn giao mặt bằng
14:56 06/12/2025
VTC NEWS TV
Sắc hồng hoa tớ dày phủ rực núi rừng Mù Cang Chải giữa ngày đông
14:55 06/12/2025
Đời sống
TP.HCM thống nhất chủ trương đầu tư metro Bến Thành - Cần Giờ
14:52 06/12/2025
Đầu Tư
Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 6/12/2025 - XSDNA 6/12
14:45 06/12/2025
Xổ số miền Trung
Trực tiếp kết quả xổ số Long An hôm nay 6/12/2025 - XSLA 6/12
14:40 06/12/2025
Xổ số miền Nam
Trực tiếp kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 6/12/2025 - XSHG 6/12
14:35 06/12/2025
Xổ số miền Nam
Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 6/12/2025 - XSHCM 6/12
14:31 06/12/2025
Xổ số miền Nam
Diễn biến chiến sự Nga-Ukraine ngày 6/12: Nga sẽ đáp trả vụ tấn công Grozny
14:24 06/12/2025
Thời sự quốc tế
Nước lũ cuốn trôi đường dân sinh, nhiều hộ dân ở Lâm Đồng bị cô lập
14:16 06/12/2025
Tin nóng
XSMB 6/12 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 6/12/2025
14:00 06/12/2025
Xổ số miền Bắc