Biển mây bồng bềnh mùa cuối năm, Lùng Cúng thành điểm hẹn của dân trekking

Cuối năm, khi sắc đỏ của những cánh lá phong bắt đầu lan nhẹ trên sườn núi Hoàng Liên Sơn, đỉnh Lùng Cúng (ở Lào Cai) trở thành tâm điểm của cộng đồng yêu trekking (đi bộ đường dài trưen địa hình hoang dã, hiểm trở). Đây được xem là thời điểm “đẹp nhất năm”, khi mùa khô ổn định, trời trong và tỷ lệ săn mây cao. Cảnh quan đa dạng cùng độ khó vừa phải khiến cung núi cao 2.913 m này mỗi tuần đón vài trăm lượt khách, nhiều thời điểm quá tải.
Nằm trên địa bàn xã Nậm Có, Lùng Cúng thuộc top 15 đỉnh cao nhất Việt Nam. Từ chân núi lên tới đỉnh, du khách phải vượt 18-20 km đường rừng trong hai ngày một đêm.
Cung đường không đòi hỏi quá phức tạp về kỹ thuật nhưng đòi hỏi thể lực và sự kiên trì bởi có nhiều đoạn dốc đứng, chỉ có thể tiến lên liên tục. Trong những tuần cao điểm giữa cuối tháng 11 và đầu tháng 12, lượng người đổ về mạnh đến mức các lán ngủ gần đỉnh đều kín chỗ từ sớm.
Du khách có thể chọn xuất phát từ ba hướng: bản Tu San, bản Lùng Cúng hoặc bản Thào Chua Chải. Trong đó, lộ trình từ Tu San được yêu thích hơn vì đi qua nhiều cảnh đẹp như thung lũng Tà Cua Y hay các thác nước nằm sâu trong rừng. Tuy vậy, để đến được điểm bắt đầu, người leo núi phải đi qua quãng đường đá hộc gần 15 km từ Tú Lệ - thử thách đầu tiên trước khi chính thức bước vào hành trình.
Điểm khiến Lùng Cúng thu hút đông trekkers vào mùa này chính là sự kết hợp hiếm có giữa lá phong cổ thụ chuyển màu, nắng cuối năm rải vàng trên triền cỏ cháy và biển mây dày đặc vào buổi sớm.
Trên đỉnh, tầm nhìn 360 độ cho phép du khách quan sát trọn vẹn từ bình minh tới hoàng hôn.
"Tôi từng leo vài ngọn núi nhưng đây là lần đầu đứng giữa biển mây phủ kín cả thung lũng. Cảm giác chỉ muốn đứng mãi ở đó để ngắm mặt trời nhô lên từ mây trắng", chị Nguyễn Hồng Nhàn, 29 tuổi (ở Hà Nội), chia sẻ sau chuyến đi cuối tháng 11 vừa qua.
Theo một người dẫn tour tại khu vực này, lượng khách leo Lùng Cúng cuối năm nay tăng mạnh so với những năm trước. Mỗi tuần, riêng nhóm anh dẫn cũng có vài đoàn, phần lớn là người trẻ đi theo hội nhóm hoặc gia đình thích trải nghiệm thiên nhiên. “Chúng tôi luôn hỏi kỹ khách trước khi nhận, xem đã từng trek chưa, có tập thể thao không. Rất nhiều bạn sau khi được tư vấn đã quyết định hoãn để chuẩn bị thể lực thêm. Điều đó tốt cho an toàn của họ”, người này chia sẻ.
Mùa đẹp nhất của Lùng Cúng chỉ kéo dài khoảng hai tháng, nhưng chính vẻ đẹp ngắn ngủi này đã tạo nên sức hút đặc biệt.
Với biển mây trắng xóa, rừng phong rực rỡ và sắc vàng của cỏ cháy, ngọn núi cao gần 3.000 m tiếp tục là điểm đến không thể bỏ qua với những ai muốn tìm kiếm trải nghiệm vừa thách thức, vừa thăng hoa giữa thiên nhiên Tây Bắc.