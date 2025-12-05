Ngắm Kỳ Quan San mùa lá đỏ, biển mây dày phủ kín đỉnh núi Tây Bắc

Anh Nguyễn Hoài Anh, du khách từ Hà Nội, chia sẻ đây là lần đầu tiên anh thấy cảnh tượng như vậy. “Tôi từng đi nhiều nơi để săn mây nhưng chưa khi nào thấy biển mây rộng đến thế. Kết hợp với rừng lá đỏ phía dưới, thật sự rất ấn tượng. Leo hơi vất vả nhưng khoảnh khắc này khiến tôi cảm thấy mọi nỗ lực đều xứng đáng”, anh Phương kể.