Ngắm phố biển của Việt Nam lọt top điểm đến hàng đầu thế giới năm 2026

Phố biển Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) lọt danh sách "Best in Travel 2026" do Tạp chí du lịch danh tiếng toàn cầu Lonely Planet bình chọn.
Tạp chí du lịch uy tín Lonely Planet vừa công bố danh sách "Best in Travel 2026", giới thiệu 25 điểm đến hàng đầu và 25 trải nghiệm du lịch đáng thử nhất trong năm tới.
Trong danh sách 25 điểm đến hàng đầu năm nay, Việt Nam có đại diện là Quy Nhơn.
TP Quy Nhơn, nay là phường Quy Nhơn, thuộc tỉnh Gia Lai (Bình Định cũ), nằm nép mình giữa một bên biển một bên núi với những bờ biển kéo dài.
Tại Quy Nhơn, không gian công cộng được ưu tiên hàng đầu. Các công trình chắn biển dần được di dời.
Du khách có thể dễ dàng tiếp cận những bãi biển cong mềm như vầng trăng khuyết, tận hưởng làn nước trong xanh, cát vàng mà không cần phải trả phí hay bị ngăn cách bởi các khu resort độc quyền.
Quy Nhơn ghi dấu ấn mạnh mẽ trên bản đồ du lịch thế giới bởi vẻ đẹp tự nhiên kỳ vĩ, được kiến tạo bởi sự hòa quyện hoàn hảo giữa núi, rừng và biển cả.
Như Tạp chí Lonely Planet đã mô tả, Quy Nhơn là thành phố nép mình giữa một bên là núi hùng vĩ và một bên là đại dương bao la, sở hữu những bờ cát vàng mịn, làn nước trong vắt.
Nơi đây có nhiều điểm đến nổi bật như Eo Gió - Kỳ Co, Ghềnh Ráng Tiên Sa, Hòn Khô, Cù Lao Xanh, cùng các di tích lịch sử như Tháp Đôi và Tháp Bánh Ít. Kỳ Co – Eo Gió sở hữu bãi biển hình lưỡi liềm, nước biển trong xanh như ngọc bích, thường được ví là "Maldives của Việt Nam".
Các bãi tắm tự nhiên, những ghềnh đá hoang sơ, tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ.
Khí hậu Quy Nhơn chia làm hai mùa rõ rệt: Mùa nắng kéo dài từ tháng 3 đến hết tháng 9 và mùa mưa từ tháng 10 đến tháng 2 năm sau. Mỗi mùa ở Quy Nhơn đều có những điểm đặc trưng về thời tiết giúp bạn lựa chọn được điểm đến phù hợp cùng những món ăn thơm ngon từng mùa.
Với khí hậu mát mẻ quanh năm nên mỗi mùa ở Quy Nhơn đều có những điểm du lịch hấp dẫn và món ăn đặc sản khi ghé thăm.
Sự kết hợp giữa bờ biển dài, cát phẳng lì, làn nước trong xanh và sự yên bình đã khiến Quy Nhơn trở thành nơi lý tưởng cho những ai muốn tìm kiếm một kỳ nghỉ dưỡng, thư giãn và tận hưởng cuộc sống chậm rãi.
Quy Nhơn còn là vùng đất nhiều di tích lịch sử và di sản văn hóa độc đáo Chăm Pa xưa kia.
Các tháp Chăm nghìn tuổi, cổ kính như Tháp Đôi và Tháp Bánh Ít là những minh chứng sống động cho một nền văn minh rực rỡ. Những công trình kiến trúc này không chỉ là điểm tham quan lịch sử mà còn là biểu tượng của sự giao thoa văn hóa giữa người Chăm Pa và người Việt.
Du khách đến Quy Nhơn còn có thể cảm nhận được văn hóa, con người mộc mạc, nơi cộng đồng cư dân gìn giữ, bảo tồn những giá trị văn hóa biển.
Nổi bật nhất là các Lễ hội cầu ngư như Vạn đầm Xương Lý - Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.
Bên cạnh đó, nền ẩm thực đặc sắc, hải sản tươi sống của Quy Nhơn cũng là một trong những yếu tố níu chân du khách, đặc biệt là du khách quốc tế.
Giá cả dịch vụ lưu trú, ăn uống và phương tiện di chuyển tại Quy Nhơn được đánh giá là khá hợp túi tiền làm tăng thêm sức hấp dẫn cho phố biển.
Trước đó, Thành phố Quy Nhơn (cũ) 2 lần được vinh danh “Thành phố Du lịch sạch ASEAN”.