Ngắm đồi Phượng Hoàng vào mùa cỏ cháy đẹp nhất năm

Nằm ở độ cao hơn 400m so với mực nước biển, đồi Phượng Hoàng thuộc phường Vàng Danh, tỉnh Quảng Ninh những năm gần đây trở thành điểm trekking quen thuộc của nhiều người.
Khi tiết trời se lạnh kéo về, toàn bộ thảm cỏ lau và cỏ cháy trên đồi bắt đầu đổi màu, tạo nên không gian vàng óng mềm mại trải dài.
Mùa cỏ cháy tại Đồi Phượng Hoàng bắt đầu từ khoảng tháng 11 và kéo dài đến hết tháng 1 năm sau. Đây cũng là thời điểm thu hút lượng khách tăng đột biến.
Nhiều nhóm phượt thủ chọn cung đường Bắc Sơn - hồ Công viên để trekking, trong khi các gia đình và nhóm bạn trẻ lại chọn đi xe máy hoặc ô tô lên khu vực gần chân đồi rồi đi bộ thêm.
Tại đây, du khách có thể lựa chọn đầy đủ dịch vụ cắm trại.
Không chỉ phong cảnh, nơi đây còn trở thành “phim trường tự nhiên” cho nhiều bộ ảnh kỷ yếu. Trong ánh nắng cuối năm dịu nhẹ, màu cỏ cháy tạo nên phông nền đầy chất thơ, dễ gợi cảm xúc và rất ăn ảnh.
Nhiều gia đình lựa chọn đồi Phượng Hoàng làm nơi trải nghiệm dịp cuối tuần.
Thời điểm đẹp nhất trong ngày tại đồi Phượng Hoàng thường từ 6h-8h sáng và 15h-17h chiều.
Cách TP Hà Nội chỉ khoảng 135km, đồi Phượng Hoàng được ví như "Đà Lạt thu nhỏ" của vùng Đông Bắc với không gian bao la tựa tranh vẽ.
Những năm gần đây, đồi Phượng Hoàng trở thành điểm đến lý tưởng dành cho những tín đồ yêu thiên nhiên, thích cảm giác yên bình sau những ngày làm việc căng thẳng.
Đồi cao đầy nắng, gió và bạt ngàn cỏ dại. Những cơn gió cuối năm hanh khô làm ngàn cây cỏ nơi đây khô lại, phủ lên vạt đồi một màu vàng nhạt hoang sơ, quyến rũ khó tả.
Từ xa nhìn lại, những sườn đồi uốn lượn như được phủ một lớp màu pastel của thiên nhiên, thay đổi sắc độ theo ánh nắng: rực rỡ buổi bình minh, ấm áp lúc xế chiều và huyền ảo khi hoàng hôn buông xuống.
Đồi Phượng Hoàng vào mùa cỏ cháy mang vẻ đẹp đặc trưng đến mức chỉ cần đứng giữa không gian ấy, người ta như lạc vào một thế giới hoàn toàn khác.
Những mảng cỏ dài nghiêng theo gió, tạo thành gợn sóng mềm mại trên triền núi khiến nơi đây trở thành điểm đến lý tưởng cho những chuyến du lịch ngắn ngày, kết hợp vãn cảnh - trekking - săn ảnh.