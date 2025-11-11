Cao nguyên Mộc Châu rực rỡ mùa hồng chín, níu chân du khách gần xa

Với sắc vàng rực rỡ, hương vị ngọt mát đặc trưng và trải nghiệm check-in độc đáo, hồng giòn Mộc Châu không chỉ là sản phẩm nông nghiệp giá trị mà còn góp phần làm sống động mùa thu trên cao nguyên, trở thành một trong những điểm đến không thể bỏ qua với du khách mỗi năm.