Cao nguyên Mộc Châu rực rỡ mùa hồng chín, níu chân du khách gần xa

Từ cuối tháng 9 đến giữa tháng 11, cao nguyên Mộc Châu (tỉnh Sơn La) ngập tràn sắc vàng cam của những vườn hồng giòn đang chín rộ. Cảnh tượng rực rỡ, thơ mộng này không chỉ báo hiệu mùa thu hoạch mà còn trở thành điểm đến hấp dẫn với du khách yêu thiên nhiên và đam mê nhiếp ảnh.
Giống hồng giòn có nguồn gốc từ Nhật Bản, được trồng thử nghiệm tại Mộc Châu từ năm 2000 và nhanh chóng thích nghi với khí hậu vùng cao.
Qua nhiều năm, cây hồng trở thành một trong những sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, vừa mang lại thu nhập ổn định cho người dân, vừa tạo điểm nhấn du lịch độc đáo trên cao nguyên.
Không chỉ dừng lại ở việc thu hoạch trái, mùa hồng chín còn là thời điểm Mộc Châu trở thành điểm check-in lý tưởng.
Du khách đến đây được hòa mình vào thiên nhiên, tham quan vườn hồng rộng bạt ngàn, tự tay chọn những trái hồng giòn đầu mùa và ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ giữa sắc vàng rực rỡ.
“Chúng tôi lên Mộc Châu hai ngày một đêm để tham quan và chụp ảnh. Vườn hồng thật đẹp, ánh nắng chiều làm trái hồng vàng thêm rực rỡ. Chụp hình ở đây vừa thích vừa gần gũi với thiên nhiên”, một du khách đến từ Hà Nội chia sẻ.
“Cả nhóm đều muốn ghi lại trọn mùa hồng trên cao nguyên. Không khí trong lành, cảnh đẹp khiến mọi bức ảnh đều rất sống động”, bạn Mai Anh, đến từ Bắc Ninh, cho biết.
Chủ vườn hồng tại phường Thảo Nguyên, tỉnh Sơn La chia sẻ: “Chúng tôi để nguyên trái trên cây để khách thoải mái chụp hình, trải nghiệm hái hồng. Đây là cách giúp mọi người hiểu hơn về cây trồng truyền thống của vùng, đồng thời tăng thu nhập cho gia đình”.
Ngoài du khách đến tham quan, mùa hồng còn thu hút nhiều thiếu nữ và nhóm bạn trẻ tìm đến săn ảnh. Trong tà váy duyên dáng, nụ cười rạng rỡ bên những cành hồng trĩu quả, họ tạo nên những khung hình đậm sắc thu trên cao nguyên.
Đây là thời điểm vàng để ghi lại khoảnh khắc mùa hồng, từ ánh nắng dịu buổi chiều đến những góc vườn rộng trải dài, tất cả như một bức tranh sống động giữa thiên nhiên.
Với sắc vàng rực rỡ, hương vị ngọt mát đặc trưng và trải nghiệm check-in độc đáo, hồng giòn Mộc Châu không chỉ là sản phẩm nông nghiệp giá trị mà còn góp phần làm sống động mùa thu trên cao nguyên, trở thành một trong những điểm đến không thể bỏ qua với du khách mỗi năm.