Ông Nguyễn Duy Ngọc được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

(VTC News) -

Chiều 6/12, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và ông Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm và làm việc với Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Nguyễn Minh Long thông báo các quyết định về công tác cán bộ của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đối với Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Theo Quyết định số 287-QĐ/TU ngày 14/11 của Ban Thường vụ Thành ủy, chỉ định ông Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo Quyết định số 346-QĐ/TU ngày 6/12 của Ban Thường vụ Thành ủy, chỉ định ông Vũ Đại Thắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố tham gia làm Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Duy Ngọc và ông Vũ Đại Thắng nhận nhiệm vụ mới.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chúc mừng Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc và Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng trên cương vị Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang đánh giá cao thành phố Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô, trong những năm qua, luôn giữ Thủ đô an toàn, ổn định, văn minh. Đặc biệt, đảm bảo an toàn tuyệt đối sự kiện kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và các sự kiện lớn trên địa bàn thành phố.

Ghi nhận, đánh giá cao công tác tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo, sự tích cực chủ động của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội trong thực hiện nhiệm vụ năm 2025, Đại tướng Phan Văn Giang cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo giúp đỡ của Ban Thường vụ Thành ủy, HĐND, UBND các cấp, các ngành, các tổ chức của thành phố Hà Nội đã tạo điều kiện cho lực lượng vũ trang và riêng cho Quân đội hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian vừa qua.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc thông tin một số nét khái quát về phương hướng phát triển Thủ đô theo Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố, xây dựng Thủ đô hiện đại, bản sắc và hòa bình hạnh phúc.

Để đạt được những mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVIII, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc cho rằng Hà Nội cần có cơ chế, chính sách vượt trội để triển khai các dự án lớn để phát triển Thủ đô, như trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, dự án Khu đô thị thể thao Olympic, phát triển không gian ngầm gắn kết với sự phát triển của Thủ đô… Hà Nội cũng xác định lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là động lực phát triển.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cảm ơn sự phối hợp, giúp đỡ của Bộ Quốc phòng đối với thành phố Hà Nội và xin tiếp thu, chỉ đạo thực hiện các ý kiến của đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trong thời gian tới.