Bí thư Hà Nội: Xây dựng quy hoạch Thủ đô phải hướng tới tầm nhìn trăm năm

(VTC News) -

Chiều 18/11, Thành ủy Hà Nội tổ chức các hội nghị công bố quyết định thành lập 2 Ban Chỉ đạo nhằm tập trung tháo gỡ vướng mắc về thể chế và quy hoạch.

Theo quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy được công bố tại các hội nghị, Ban Chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách đặc thù phát triển Thủ đô do ông Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội làm Trưởng Ban.

Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách đặc thù phát triển Thủ đô do Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn làm Tổ trưởng. Sở Tư pháp là cơ quan thường trực của Tổ giúp việc.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ rà soát, nghiên cứu tổng thể hệ thống pháp luật hiện hành và đề xuất với cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định chủ trương, định hướng về cơ chế, chính sách, giải pháp xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách đặc thù phát triển Thủ đô như chính sách thu hút đầu tư, cơ chế chính sách lựa chọn nhà đầu tư, công tác giải phóng mặt bằng.

Ngoài ra, rà soát mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô, đánh giá kịp thời, phát hiện vướng mắc, chồng chéo để kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp lý liên quan, đảm bảo phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp và định hướng phát triển Thủ đô trong tình hình mới.

Chỉ đạo, định hướng thông tin tuyên truyền về chủ trương, định hướng, giải pháp xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách đặc thù phát triển Thủ đô. Chỉ đạo Tổ giúp việc và các cơ quan liên quan tổ chức soạn thảo, lấy ý kiến, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật theo đúng quy trình, đảm bảo chất lượng và tiến độ.

Xây dựng và ban hành quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo, thành lập tổ giúp việc của Ban chỉ đạo để thực hiện các nhiệm vụ được giao. Chỉ đạo sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật liên quan đến phát triển Thủ đô. Sở Tư pháp là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo.

Cũng theo quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, ông Nguyễn Duy Ngọc là Trưởng ban Chỉ đạo triển khai, thực hiện Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.

Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo do Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn làm Tổ trưởng, Tổ phó thường trực là Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Nguyễn Trọng Kỳ Anh.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, muốn phát triển Thủ đô, hiện nay có hai việc quan trọng phải thực hiện, đó là hoàn thiện thể chế và hoàn thiện quy hoạch tổng thể Hà Nội. Vì vậy, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định thành lập 2 Ban Chỉ đạo để tập trung chỉ đạo thực hiện các việc này.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh yêu cầu đặt ra là phải hoàn thiện hai quy hoạch chiến lược của Hà Nội bảo đảm đồng bộ, hiện đại và bền vững, tận dụng tối đa những quy hoạch cũ, nhưng đồng thời phải phát huy, bảo đảm đồng bộ với các công trình đã, đang và sắp triển khai.

“Tư duy hoàn thiện các quy hoạch này phải hướng tới mục tiêu: Bất cứ ai nhìn vào quy hoạch, người ta cũng biết được là có thể đầu tư được không; còn chúng ta nhìn vào quy hoạch có thể xác định được tài nguyên của Thủ đô là gì, giá trị như thế nào” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Duy Ngọc cũng nhấn mạnh mục tiêu xây dựng quy hoạch phải hướng tới tầm nhìn trăm năm, khai thác được các không gian phát triển, giải quyết dứt điểm các vấn đề quy hoạch đang đặt ra hiện nay.

Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu Văn phòng Thành ủy hoàn thiện các văn bản ban hành để kiện toàn 2 Ban chỉ đạo, 2 Tổ giúp việc đầy đủ cơ sở đi vào vận hành, hoạt động ngay.

Bí thư Thành ủy cũng đề nghị các thành viên tham gia các Ban Chỉ đạo, các Tổ giúp việc phải bằng tinh thần kỷ luật cao nhất mới hoàn thành được nhiệm vụ đặt ra.