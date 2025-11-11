Bí thư Hà Nội: Thành phố sẽ nghiên cứu chính sách để thầy, cô yên tâm công tác

(VTC News) -

Sáng 11/11, Ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô tổ chức Lễ tuyên dương các điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội năm 2025 kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2025).

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc biểu dương những thành quả ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội đạt được trong năm qua. Bí thư Thành ủy ghi nhận và trân trọng cảm ơn, tri ân những đóng góp thầm lặng nhưng to lớn của các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên ngành Giáo dục Thủ đô - những người đang ngày đêm miệt mài cống hiến bằng tất cả trí tuệ, nhiệt huyết và tấm lòng nhân ái cho sự nghiệp trồng người cao cả.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc lưu ý, cùng với cả nước, Hà Nội đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, 5 năm tới sẽ là chặng đường phấn đấu để Hà Nội trở thành một đô thị văn hiến, văn minh, hiện đại, có vị trí xứng đáng ở khu vực và thế giới.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại lễ tuyên dương.

Theo đó, một Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại trước hết phải là Thủ đô có nền giáo dục tiên tiến, nhân văn, sáng tạo, nơi mỗi học sinh được phát triển toàn diện về trí tuệ, đạo đức, kỹ năng và khát vọng cống hiến. Giáo dục không chỉ tạo ra tri thức mà còn tạo nên bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm, ý thức công dân - những giá trị cơ bản làm nên bản sắc con người Hà Nội thanh lịch, nhân văn, trí tuệ.

Nhấn mạnh trách nhiệm gương mẫu, đi đầu trong thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đề nghị ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô nhận thức sâu sắc, đầy đủ và thực hiện nhất quán quan điểm giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, quyết định tương lai của dân tộc để xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp với thực tiễn Hà Nội.

Hoàn thành việc rà soát, bổ sung quy hoạch mạng lưới trường học đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, bảo đảm "đủ trường, đủ lớp, đủ giáo viên" đáp ứng nhu cầu học tập của người dân Thủ đô. Kiên quyết chấn chỉnh tiêu cực, bệnh thành tích trong giáo dục, thực hiện phương châm "Thầy ra thầy, trò ra trò".

Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục. Bên cạnh giảng dạy kiến thức, cần tăng cường giáo dục học sinh về kỹ năng sống, kỹ năng thực hành, biết yêu thương, đồng cảm, chia sẻ với người xung quanh, có ý thức trách nhiệm với cộng đồng, xã hội.

Lãnh đạo Trung ương và Thành phố chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu tại Lễ kỷ niệm.

Ngoài ra, chú trọng bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia và quốc tế, song song với việc nâng cao chất lượng đại trà, đẩy mạnh phân luồng, hướng nghiệp, giáo dục nghề nghiệp, hợp tác quốc tế, mở rộng cơ hội học tập suốt đời cho người dân.

Đặc biệt, quan tâm đến đội ngũ nhà giáo - những "kỹ sư tâm hồn" của người dân Thủ đô. "Tôi mong rằng mỗi thầy cô sẽ không ngừng học hỏi, đổi mới, lan tỏa năng lượng tích cực, khơi dậy khát vọng vươn lên trong mỗi học trò", Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc nhắn nhủ.

Khẳng định quan điểm "Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai của Hà Nội; chăm lo cho giáo dục là chăm lo cho sự phát triển lâu dài, bền vững của Thủ đô", Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc cho biết Thành ủy sẽ sớm ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị của Bộ Chính trị, đồng thời, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tạo mọi điều kiện để ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô có sự phát triển bứt phá.

Thành phố sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện chính sách đãi ngộ, tạo điều kiện tốt nhất để các thầy, cô yên tâm công tác, cống hiến và sáng tạo.

"Bất cứ khó khăn, vướng mắc, phản ánh và kiến nghị, chúng tôi sẽ giải quyết nhanh nhất, không né tránh bất kỳ vấn đề gì", Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc cam kết.