Thành lập Quỹ đầu tư của Chính phủ trong tháng 12

Sáng 6/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2025 với chương trình thảo luận về nhiều nội dung quan trọng.

Thiệt hại do thiên tai gần 100.000 tỷ đồng

Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng cho biết, hiện tại, đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn; tình hình thiên tai, lũ lụt dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, ảnh hưởng nặng nề (thiệt hại ước tính tài sản sơ bộ gần 100 nghìn tỷ đồng, ước bằng khoảng 0,7-0,8% quy mô GDP năm 2025). Tăng trưởng quý IV có thể mất 1% (theo Cục Thống kê), cần có giải pháp bù lại.

Thủ tướng phát biểu kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc).

"Tất cả các thành viên Chính phủ, bộ trưởng, trưởng ngành, lãnh đạo các tỉnh, thành phố, các cấp, các ngành, công chức, viên chức ở mọi cấp phải làm việc hết trách nhiệm, hết sức lực, tất cả vì lợi ích quốc gia, dân tộc, tất cả vì đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; đặc biệt là tập trung công sức, lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục hậu quả bão lũ, hoàn thành việc sửa chữa 34.352 ngôi nhà bị hư hỏng, xây mới 1.628 nhà bị sập đổ cho người dân, đến 31/12/2025 phải xong nhà sửa chữa và đến 31/1/2026 phải xong nhà xây mới, để mọi người đều có nhà, mọi gia đình đều có Tết, mọi cháu thiếu nhi có niềm vui, không để ai bị bỏ lại phía sau", Thủ tướng nhấn mạnh.

Đồng thời, tập trung khôi phục sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, sinh kế cho người dân; quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công, triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia, để vốn đầu tư công dẫn dắt, kích hoạt mọi nguồn lực trong xã hội cho đầu tư phát triển.

Về nhiệm vụ, giái pháp, Thủ tướng yêu cầu chuẩn bị tốt các nội dung để bế mạc kỳ họp Quốc hội thứ 10, các đề án, dự án, báo cáo trình Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Đại hội thi đua yêu nước, hướng tới Đại hội XIV của Đảng

Thứ hai, thực hiện nhất quán mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng.

Tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với chính sách tài khoá mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm và các chính sách khác; phản ứng chính sách chủ động, kịp thời, hiệu quả.

Về chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chủ trì tập trung kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra; điều hành chính sách lãi suất, tỉ giá phù hợp, bảo đảm giá trị đồng tiền Việt Nam; tập trung vốn tín dụng cho sản xuất kinh doanh, các động lực tăng trưởng; chỉ đạo các ngân hàng thương mại thực hiện hiệu quả các gói tín dụng cho các lĩnh vực ưu tiên (như nhà ở xã hội, cho vay ưu đãi với người trẻ dưới 35 tuổi, phát triển hạ tầng chiến lược, khắc phục hậu quả lũ lụt); kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với những lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro (trong đó có lĩnh vực bất động sản), không để xảy ra rủi ro đối với từng tổ chức tín dụng và rủi ro hệ thống; khẩn trương trình cấp có thẩm quyền về việc nghiên cứu, thành lập sàn giao dịch vàng trong tháng 12/2025.

Thành lập quỹ đầu tư Chính phủ trong tháng 12

Về chính sách tài khoá, Bộ Tài chính chủ trì, phát huy hơn nữa vai trò thúc đẩy tăng trưởng trong điều kiện dư địa nợ công, nợ Chính phủ thấp (đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, đầu tư tư nhân, FDI; miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí phù hợp; phát hành trái phiếu Chính phủ cho các dự án, công trình lớn; phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2025 vượt 25% so với dự toán; rà soát, đánh giá đề xuất thưởng cho các công trình về đích sớm, tiết kiệm ngân sách và đưa vào khai thác hiệu quả theo quy định, hoàn thành trước ngày 15/12/2025; tập trung hoàn thiện dự thảo Nghị quyết 01 năm 2026 của Chính phủ.

Về quản lý thị trường, giá cả, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp chặt chẽ, theo dõi sát diễn biến tình hình, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hoá, dịch vụ, ổn định thị trường, giá cả, nhất là trong dịp cuối năm, không để thiếu hàng, sốt giá, găm hàng, đội giá.

Tiếp theo, làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới.

"Trong các động lực tăng trưởng truyền thống, về đầu tư, Bộ Tài chính chủ trì phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công, phát huy vai trò của các Tổ công tác của Chính phủ; khẩn trương ban hành các Nghị định về thành lập, vận hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam; thu hút mạnh FDI, đầu tư tư nhân (nhất là cắt giảm thủ tục hành chính, giao việc, đặt hàng, hình thức khoán, mô hình đối tác công-tư, kết nối doanh nghiệp trong nước với nước ngoài, thành lập Quỹ đầu tư của Chính phủ trong tháng 12/2025); triển khai kịp thời phân bổ chi tiết dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công năm 2026", Thủ tướng nhấn mạnh.

Người đứng đầu Chính phủ giao Bộ Xây dựng chủ trì rà soát kỹ danh mục, tổ chức chu đáo lễ khánh thành, khởi công đồng loạt các công trình, dự án dịp 19/12/2025; hoàn thiện các quy chuẩn, tiêu chuẩn, phương thức lựa chọn đầu tư liên quan đến triển khai các dự án đường sắt; khẩn trương trình thành lập "Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất" do Nhà nước quản lý, hoàn thành trước 15/12/2025.

Về tiêu dùng, Bộ Công Thương chủ trì có giải pháp tập trung phát triển mạnh thị trường trong nước, nhất là thương mại điện tử; bảo đảm nguồn cung các mặt hàng thiết yếu; đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng, khuyến mại, giảm giá, hội chợ, tận dụng cơ hội dịp cuối năm, lễ tết; rà soát, miễn giảm thuế, phí, lệ phí; quyết liệt phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại; trình Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo các hội chợ quốc gia trước ngày 10/12/2025.

Về xuất khẩu, Bộ Công Thương chủ trì tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp thúc đẩy mạnh mẽ tiêu dùng, xuất khẩu, nhất là dịp cuối năm và đầu năm mới; tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm, thị trường, chuỗi cung ứng; đẩy nhanh tiến độ đàm phán, sớm ký kết các Hiệp định FTA với các đối tác đã có cam kết (như GCC, Pakistan, Ai Cập, Nam Mỹ...), phấn đấu từ nay đến cuối năm 2025 ký kết được 1 hiệp định.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì đẩy nhanh đàm phán mở cửa thị trường, công nhận lẫn nhau về an toàn thực phẩm giúp mở cửa thị trường cho các chủng loại trái cây, rau quả có thế mạnh của Việt Nam; quyết liệt thực hiện các giải pháp gỡ "Thẻ vàng" IUU trong tháng 12/2025.

Để thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, các bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tập trung đổi mới, hoàn thiện thể chế trở thành lợi thế cạnh tranh; thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế sáng tạo, khu thương mại tự do, các mô hình kinh doanh mới; đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực mới (như chíp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, năng lượng tái tạo); tăng cường liên kết vùng, phát triển đô thị, bước đầu khai thác hiệu quả không gian ngầm, không gian vũ trụ, không gian biển.

Bên cạnh đó, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài: NHNN thực hiện hiệu quả phương án xử lý các ngân hàng thương mại yếu kém. NHNN phải xử lý được việc cơ cấu lại Ngân hàng SCB trong tháng 12/2025; Bộ Tài chính, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 751, chuẩn bị triển khai ngay các cơ chế, giải pháp tháo gỡ cho gần 3.000 dự án tồn đọng sau khi được Bộ Chính trị cho chủ trương.

Tiếp tục khẩn trương khắc phục hậu quả và sẵn sàng ứng phó với thiên tai, bão lũ.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các bộ, ngành, địa phương tập trung: Hỗ trợ lương thực, thực phẩm, thuốc men, nhu yếu phẩm cho các hộ gia đình có nguy cơ thiếu đói; xử lý môi trường, khẩn trương khôi phục hạ tầng thiết yếu; hỗ trợ vật tư, cây giống, con giống, thuốc thú y; các địa phương chủ động huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, sớm khôi phục sản xuất kinh doanh, bảo đảm đời sống người dân; khẩn trương thống kê đầy đủ thiệt hại, thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì rà soát, nâng cấp hệ thống dự báo, cảnh báo sớm đối với thiên tai; tăng cường năng lực cộng đồng, chính quyền địa phương, nhất là cấp xã về phòng chống thiên tai trong tình hình mới.