U22 Timor Leste thắng Singapore, U22 Việt Nam vơi bớt áp lực

(VTC News) -

Tối 6/12, U22 Timor Leste giành chiến thắng với tỷ số 3-1 trước U22 Singapore ở lượt trận thứ hai bảng A môn bóng đá nam SEA Games 33. Dù thủng lưới sớm, các cầu thủ trẻ Timor Leste vẫn chơi tốt và lật ngược tình thế ngay trong hiệp một.

Rashid ghi bàn đưa U22 Singapore vượt lên ở ngay phút thứ 11. Sau đó, U22 Timor Leste liên tục tấn công và nhanh chóng gỡ hòa nhờ cú dứt điểm của Canavaro.

Đến cuối hiệp 1, lần lượt Correira và Fernado ghi 2 bàn giúp U22 Timor Leste dẫn 3-1. Nỗ lực của U22 Singapore trong hiệp 2 không giúp đội bóng này giành điểm.

U22 Timor Leste (áo trắng) đánh bại U22 Singapore.

Sau 2 lượt trận môn bóng đá nam SEA Games 33, U22 Timor Leste giành được 3 điểm và đứng thứ hai tại bảng A. Nhiều khả năng họ giữ được vị trí này khi vòng bảng kết thúc. U22 Timor Leste chỉ mất vị trí thứ hai trong trường hợp U22 Singapore đánh bại U22 Thái Lan - kịch bản rất khó xảy ra.

Việc U22 Timor Leste xếp nhì bảng A là tin vui với các bảng còn lại. Theo thể thức của môn bóng đá nam SEA Games 33, ngoài 3 đội đầu bảng, đội nhì bảng có thành tích tốt nhất giành quyền vào bán kết. U22 Timor Leste không có chỉ số tốt (3 điểm, hiệu số bàn thắng - bàn thua là -3).

Lúc này, đội nhì bảng B là U22 Việt Nam có 3 điểm và chỉ số phụ là +1. Chỉ cần không thua với cách biệt trên 3 bàn, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik chắc chắn xếp trên U22 Timor Leste nếu phải tranh suất dành cho đội nhì bảng.

U22 Việt Nam đang ở thế bất lợi trong cuộc cạnh tranh ngôi đầu bảng B với U22 Malaysia. Khuất Văn Khang và đồng đội phải thắng ở lượt trận cuối để chiếm ngôi đầu và chắc suất đi tiếp. Nếu hòa hoặc thua, U22 Việt Nam phải chờ kết quả các bảng còn lại để so thành tích với 2 đội nhì.